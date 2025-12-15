A FF Seguros anunciou a ampliação de sua oferta de produtos e soluções digitalizadas a partir de 2026, com foco no fortalecimento da plataforma FF Place, voltada exclusivamente aos corretores de seguros. O anúncio foi feito por Eduardo Pitombeira, head de Canais Digitais da companhia, durante a abertura da 11ª edição da temporada 2025 do projeto Café&Negócios, que reuniu mais de 100 corretores.

Segundo Pitombeira, a seguradora entra em uma nova fase do processo de digitalização, com a expansão do portfólio disponível na plataforma. “O nosso propósito é apresentar uma proposta de valor diferenciada aos corretores, com novas soluções e mais proximidade. Vamos manter os encontros presenciais em 2026”, afirmou.

Em 2025, o Café&Negócios percorreu oito capitais como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Recife e Salvador, com o objetivo de ampliar o relacionamento com os corretores. Além dos encontros presenciais, a FF Seguros mantém reuniões semanais em formato de live para apresentar produtos e esclarecer dúvidas. “No próximo ano, teremos ainda mais interações e novidades para os nossos parceiros”, acrescentou o executivo.

Durante o evento, Pitombeira também destacou os 15 anos de atuação da FF Seguros, fundada em 2010 a partir da parceria com o grupo canadense Fairfax Financial Holdings Limited. Atualmente, a companhia figura entre as 20 maiores seguradoras do mercado brasileiro.

Segundo o executivo, a operação no Brasil conta com autonomia na gestão dos negócios e mantém compromissos com práticas de sustentabilidade, ética, diversidade, transparência e valorização de colaboradores e parceiros.

Plataforma FF Place

A FF Place entrou em operação em 2022, marcando a entrada da seguradora no segmento de varejo com uma plataforma digital multiprodutos desenvolvida para corretores. Hoje, a FF Seguros possui mais de 4 mil corretoras cadastradas e tem como meta superar 10 mil no médio prazo.

De acordo com a companhia, a plataforma registrou crescimento de 80% em 2024 em relação ao ano anterior e deve manter o mesmo ritmo de expansão em 2025. A proposta é simplificar processos de cotação, emissão e aprovação de apólices, com operação 100% digital e respostas em poucos minutos.

O portfólio inclui produtos como Responsabilidade Civil (E&O), D&O, Riscos Diversos para diferentes segmentos, Seguro de Bike, Garantia Judicial, Penhor Rural e Patrimonial Rural, entre outros. A plataforma também oferece dashboards de performance e dados operacionais para apoiar a gestão dos corretores.

Para o segmento de grandes riscos, a FF Seguros estruturou a plataforma FF Smart Quote, voltada a seguros corporativos com subscrição customizada. A ferramenta auxilia o corretor a navegar entre as diferentes linhas de seguros empresariais e obter a cotação adequada para cada perfil de risco.

Com isso, a companhia passa a operar com duas plataformas digitais integradas ao ambiente “Minha Corretora”: a FF Place, para varejo, e a FF Smart Quote, para seguros corporativos.

Participantes do evento destacaram a relevância do contato direto com a seguradora. Para o corretor Josué Paulucci, do Banco Fibra, o encontro ajudou a entender melhor a estratégia da FF Seguros para o próximo ano. Já Aparecido Alves, da ABC Corretora, afirmou que o evento trouxe informações relevantes e despertou interesse em participar de novas edições.

Fábio Sussernam ressaltou a importância da proximidade entre corretores e equipe técnica. “É muito positivo ter esse contato direto com a seguradora. A iniciativa fortalece o relacionamento”, concluiu.