Grupo Caburé Seguros supera R$ 28 bi e projeta expansão em 2026

O Grupo Caburé Seguros, com sede no Rio Grande do Sul e atuação em todas as regiões do país, encerrou 2025 com mais de R$28 bilhões em capitais segurados. O volume representa um crescimento de 10% em relação a 2024.

Um dos destaques do ano foi a evolução da plataforma de telemedicina do grupo, reconhecida nacional e internacionalmente. A solução ganhou projeção ao viabilizar mais de 1 milhão de consultas médicas gratuitas durante as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024, ampliando o acesso da população a cuidados primários em um momento de colapso do sistema de saúde. A iniciativa também foi apresentada na COP30, em debates sobre saúde digital e adaptação climática, e recebeu uma premiação no Japão, reforçando seu potencial como modelo de atendimento remoto em situações de crise e regiões com baixa cobertura assistencial.

Para 2026, o Grupo Caburé projeta ampliar sua atuação em frentes de tecnologia, com foco na melhoria da infraestrutura e na expansão do portfólio de produtos, principalmente seguros de vida e soluções de proteção financeira personalizadas.

“O ano de 2025 representou uma etapa importante de consolidação para o Grupo Caburé. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais soluções que tragam tranquilidade e segurança financeira para nossos clientes. Estamos prontos para expandir nossa presença e fortalecer os canais de distribuição que tornam o seguro mais acessível para todos”, ressalta o CEO do Grupo, José Luiz Mota.