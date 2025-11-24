A Zurich Seguros realizará, entre 24 e 28 de novembro, a segunda edição da Blue Week, campanha voltada diretamente aos clientes e estruturada para oferecer condições especiais em produtos estratégicos da companhia. A iniciativa reúne benefícios exclusivos nos seguros automóvel, celular e de vida, reforçando o objetivo da seguradora de ampliar o acesso à proteção de forma simples, clara e alinhada às necessidades reais das pessoas.

No período da campanha, o Zurich Automóvel oferecerá até 25% de desconto para clientes que fecharem o seguro, com acesso a uma jornada digital simplificada, cobertura completa e serviços de assistência amplamente reconhecidos.Já o Zurich Vida para Você concederá uma assistência adicional gratuita nos planos Plus e Premium, com opções de escolha como telemedicina, segunda opinião médica e o recém-lançado benefício de descontos em consultas e exames. Já o Zurich Celular disponibilizará 25% de desconto no plano Completo e com pagamento único mediante o uso do cupom ZURICH25, oferecendo proteção para roubo, furto, quebra acidental e imersão e derramamento de líquido com atendimento 100% digital.

Ocorrendo no mesmo mês da COP30 no Brasil, a Blue Week deste ano incorpora ainda uma frente ambiental: durante a semana da campanha, a cada três apólices emitidas, será plantada uma árvore no Instituto Terra, parceiro da Zurich no projeto Floresta Zurich, contribuindo para a recuperação de parte da Mata Atlântica. Os clientes receberão um certificado simbólico, reforçando o engajamento conjunto em ações de restauração ambiental.

Segundo Fabio Leme, diretor executivo de Linhas Pessoais, Marketing e Clientes da Zurich, a Blue Week foi desenvolvida para aproximar o cliente de soluções completas e acessíveis. “A Blue Week é uma oportunidade para ampliar o acesso à proteção de forma clara, simples e alinhada ao que as pessoas realmente precisam. Nosso compromisso é oferecer produtos completos, jornadas descomplicadas e iniciativas que também contribuem para a construção de um futuro mais resiliente. Essa campanha reforça exatamente isso: conveniência para o cliente e impacto positivo para a sociedade”, afirma.

A campanha se conecta ao movimento institucional da marca apresentado recentemente sob o conceito “Zurich. A nova geração de seguros”, que fortalece atributos como transparência, inovação e sustentabilidade dos produtos. O apresentador Felipe Andreoli é o embaixador da campanha de marca e estrela da Blue Week, contribuindo para traduzir a linguagem do seguro de maneira leve, contemporânea e acessível ao grande público.

Produtos da Blue Week e o papel do corretor

Os diferenciais dos produtos reforçam a evolução da oferta da Zurich em seus principais segmentos. O Zurich Automóvel oferece pagamento em 12 vezes sem juros, e além de serviços ágeis, conta com o selo Auto ECO que sinaliza seus diferenciais sustentáveis e disponibiliza a cobertura Pequenos Reparos Premium, extremamente vantajosa ao cliente em pequenos danos, nos quais geralmente não vale a pena acionar a franquia do seguro.

Já o Zurich Vida para Você combina proteção financeira com serviços de saúde e bem-estar alinhados ao cotidiano dos clientes. No Zurich Celular, por sua vez, a cobertura internacional sem carência, contratação 100% digital e os processos de regulação de sinistros que garantem a indenização ao consumidor em minutos são os grandes destaques.

A Blue Week também se conecta às iniciativas comerciais ativas para o canal corretor: a Campanha Zurich Turbinada Automóvel, que permite ao corretor acumular bonificações por apólice e recompensas proporcionais ao volume de negócios no produto; e a Campanha Grande Vida, que garante 100% de agenciamento adicional aos corretores nos produtos de vida da seguradora. Ambas se encerram no dia 31 de dezembro.

Para Márcio Benevides, a Blue Week, em sintonia as campanhas voltadas especificamente aos parceiros, fortalece o papel do corretor na ampliação do acesso ao seguro à população e no desenvolvimento dos seus negócios

“A Blue Week sintetiza o que buscamos entregar todos os dias: produtos completos, condições competitivas e processos simples. Estamos trabalhando para gerar benefícios conjuntos aos clientes e aos corretores, ampliando as possibilidades de negócios para os nossos parceiros nesta reta final do ano e ofertando soluções que realmente podem fazer a diferença na vida dos clientes”, finaliza Benevides.