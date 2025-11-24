A Evoy Administradora de Consórcios alerta sobre a importância de identificar corretamente as comunicações oficiais das empresas do setor, diante do aumento de perfis falsos que simulam atendimentos e tentam aplicar golpes. O objetivo é reforçar o que é canal legítimo, quem pode realizar contatos, onde essas comunicações ocorrem e por que a validação prévia é fundamental para evitar fraudes. A empresa destaca que esse tipo de ameaça não se limita ao segmento de consórcios, mas atinge diversos setores, o que amplia a relevância do tema.

Marcelo Lucindo, CEO da Evoy, afirma que “o alerta tem a intenção de oferecer informações claras, práticas e acessíveis, para que qualquer consumidor consiga identificar quando uma comunicação é realmente segura”. Ele explica que a empresa mantém perfis oficiais nas principais redes sociais, além de atendimento via app, área do cliente e canais institucionais. Qualquer contato que ocorra fora desses ambientes deve ser considerado suspeito até ser verificado. Lucindo observa que golpistas utilizam técnicas sofisticadas e exploram a confiança do público, motivo pelo qual a atenção deve ser redobrada.

Entre as orientações, a Evoy destaca que o consumidor deve sempre analisar a legitimidade do perfil que estabelece o contato. Perfis com poucas informações, histórico limitado, fotos genéricas ou mensagens com caráter de urgência entram na lista de sinais de alerta. Caso haja suspeita, a recomendação é interromper a conversa, não clicar em links, bloquear o perfil e denunciá-lo na plataforma. Segundo Lucindo, “nenhuma empresa séria solicita dados pessoais sensíveis por mensagens diretas ou por canais não verificados, e o cliente sempre deve buscar confirmação nos canais institucionais que já conhece e utiliza”.

O app da Evoy, assim como a área do cliente disponível no site institucional, são ambientes protegidos, que garantem privacidade e segurança nas interações. Nesses canais, é possível consultar informações do consórcio, acompanhar assembleias, visualizar extratos, enviar documentos e receber comunicados oficiais. A empresa reforça que boletos, avisos e informações sobre grupos e cotas são divulgados exclusivamente por esses meios e que contatos inesperados com solicitações de pagamento devem ser verificados antes de qualquer ação.

A Ouvidoria da Evoy integra o conjunto de canais confiáveis disponíveis ao consumidor. O serviço atua como instância final para casos não resolvidos nos atendimentos primários e exige a apresentação de um protocolo anterior. O atendimento ocorre por telefone e e-mail institucionais e tem como objetivo garantir a análise adequada de questões mais complexas, preservando o registro formal de todas as etapas.

A Evoy orienta também que consumidores mantenham cuidados gerais com seus dispositivos e perfis digitais, adotando medidas como ajustes de privacidade, atualização de aplicativos, proteção de dados pessoais e confirmação da identidade de contatos que solicitem informações ou valores. Quando a mensagem vier de alguém conhecido, recomenda-se verificar a autenticidade por outro canal antes de responder. A empresa destaca que essas práticas são válidas para qualquer tipo de serviço ou atendimento digital, não apenas para consórcios.

Marcelo Lucindo reforça que “a prevenção começa pela verificação correta dos canais e pela recusa imediata de interações suspeitas. Nosso papel é orientar o consumidor para que ele reconheça sinais de alerta e se proteja de tentativas de fraude”.

Ele conclui que a Evoy seguirá ampliando suas orientações ao público, reforçando mecanismos de segurança e divulgando informações que contribuam para a proteção de clientes e usuários. A empresa ressalta que o alerta beneficia não apenas seus consorciados, mas todo o setor, promovendo maior conscientização sobre os riscos presentes no ambiente digital.