A Unimed Odonto anuncia novo produto que oferece cobertura de alinhadores invisíveis, com tecnologia de ponta em ortodontia, como benefício do plano coletivo empresarial. A comercialização está disponível apenas na grande São Paulo, mas com previsão de chegar, em breve, a outras regiões.

A novidade reforça o compromisso da operadora em proporcionar soluções completas, integrando saúde, bem-estar e estética para empresas e seus colaboradores. A Unimed Odonto se destaca pela oferta de planos adaptados às necessidades dos clientes, combinando inovação, qualidade e posicionando a marca como referência no setor de saúde bucal.

O Unimed Alinhador se apresenta como um diferencial no mercado, ao oferecer cobertura completa do tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis, dentro da mensalidade do plano, além de contemplar os procedimentos obrigatórios do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), como consultas, limpezas, cirurgias e extrações, garantindo um cuidado integral ao beneficiário.

“O cuidado não se limita apenas à reabilitação, mas compreende a recuperação da autoestima, fonética, estética, sociabilização e qualidade de vida. O Unimed Alinhador representa um importante avanço na oferta de soluções odontológicas na saúde suplementar, afirma Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed.

Ao reunir tecnologia, estética e cuidado integral em um só produto, a Unimed Odonto, uma das empresas que fazem parte do grupo Seguros Unimed, reafirma seu papel em democratizar o acesso a produtos e serviços. “Acreditamos que investir em saúde bucal de qualidade é valorizar as pessoas e fortalecer o ambiente de trabalho”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.