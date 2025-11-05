Seguindo o seu compromisso com a responsabilidade ambiental e social, a Tokio Marine Seguradora anuncia avanços em sua jornada ESG: a conquista do Selo Carbon Free, que reconhece a compensação de 453 toneladas de CO₂e emitidas pelas operações da companhia no Brasil ao longo de 2024 nos escopos 1 (emissões próprias) e 2 (emissões indiretas referentes à aquisição de energia elétrica).

A compensação foi realizada por meio do projeto Brazilian Amazon Grouped Forestry, que atua na preservação de mais de 30 mil hectares de floresta na Amazônia Legal, incluindo comunidades dos seringais de Porangaba, Palmares, Potiguar e Katianã, no Acre. Além da proteção ambiental, o projeto promove o desenvolvimento social, beneficiando mais de 770 famílias com acesso à educação, saúde, energia limpa e inclusão digital. Essa ação contribui diretamente para que até 13,7 milhões de toneladas de CO₂ deixem de ser lançadas na atmosfera até 2032, o equivalente às emissões de quase 3 milhões de carros em um ano.

A iniciativa está alinhada ao plano estratégico da Seguradora no Brasil e ao compromisso global do Grupo Tokio Marine com a descarbonização cuja meta é de atingir o Net-Zero, o que reforça o papel da Companhia como agente ativo na transição para uma economia de baixo carbono. A conquista do selo Carbon Free reafirma a Jornada de Descarbonização da Companhia, baseada em três pilares: Medir (medição da pegada de carbono), Compensar (compensação das emissões realizadas) e Reduzir (desenvolvimento de ações para redução das emissões futuras).

Para o Superintendente de Estratégia de Mercado, Qualidade e ESG da Tokio Marine, André Cordeiro, a conquista do selo é uma prova da responsabilidade contínua da Companhia com o clima, as pessoas e o planeta. “A conquista do Selo Carbon Free é um marco importante na nossa estratégia de sustentabilidade. Ela representa não apenas a compensação das emissões, mas também nosso compromisso com um futuro mais justo, limpo e sustentável para as próximas gerações. Seguiremos firmes em nossa missão de integrar práticas sustentáveis ao negócio, promovendo impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade”, afirma o executivo.