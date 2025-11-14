A Swiss Re reportou um lucro líquido de USD 4,0 bilhões nos primeiros nove meses de 2025, alta de 85% em relação aos USD 2,2 bilhões obtidos no mesmo período de 2024. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 22,5%, refletindo a combinação de forte performance operacional e resultados consistentes de investimento.

O resultado consolidado foi impulsionado principalmente pelo segmento de resseguros de propriedade e acidentes (P&C Re), que registrou lucro líquido de USD 2,3 bilhões, ante USD 607 milhões no período anterior. O desempenho se beneficiou de baixos prejuízos por catástrofes naturais no segundo e terceiro trimestres e de uma disciplina rigorosa em subscrição, resultando em combined ratio de 77,6%, bem abaixo dos 92,8% registrados em 2024 e dentro da meta anual de abaixo de 85%. Os grandes sinistros naturais totalizaram USD 611 milhões, em grande parte relacionados aos incêndios em Los Angeles, enquanto perdas significativas de origem humana somaram USD 277 milhões. A receita de seguros do segmento foi de USD 14 bilhões, com leve queda em relação a 2024 devido a ações de redução de exposição na carteira de responsabilidade civil.

A unidade Corporate Solutions apresentou lucro líquido de USD 693 milhões, comparado a USD 630 milhões no mesmo período do ano anterior. O resultado refletiu uma combinação de sólida performance em subscrição, perdas menores do que o esperado por catástrofes naturais e resultado de investimentos consistente. O segmento registrou combined ratio de 87,1%, em linha com o objetivo de ficar abaixo de 91% para o ano. Grandes perdas humanas somaram USD 282 milhões, enquanto perdas naturais atingiram USD 60 milhões, principalmente devido a incêndios na Califórnia e ao Ciclone Tropical Alfred na Austrália. A receita de seguros foi de USD 5,7 bilhões.

No Life & Health Reinsurance (L&H Re), o lucro líquido foi de USD 1,1 bilhão, abaixo dos USD 1,2 bilhão do período anterior e aquém da meta anual de USD 1,6 bilhão, principalmente devido a ajustes atuariais em carteiras subperformantes na EMEA e ANZ. O resultado incluiu um impacto negativo de USD 0,4 bilhão, dos quais USD 0,25 bilhão afetou o terceiro trimestre. Apesar disso, a unidade manteve margens sólidas em novos negócios, com new business contractual service margin (CSM) de USD 833 milhões. A receita de seguros atingiu USD 12,2 bilhões, ligeiramente abaixo dos USD 12,6 bilhões de 2024.

A Swiss Re também destacou a manutenção de uma posição de capital robusta, com estimativa de SST (Swiss Solvency Test) em 268% em 1º de outubro de 2025, acima do intervalo-alvo de 200–250%. O retorno sobre investimentos (ROI) foi de 4,1%, com yield recorrente também de 4,1%, refletindo ganhos realizados na venda de participações acionárias minoritárias e rendimento constante em investimentos tradicionais.

O CEO Andreas Berger comentou que os resultados demonstram que o grupo está “bem posicionado para atingir o lucro líquido anual de mais de USD 4,4 bilhões e os objetivos de combined ratio das unidades de P&C”. Ele acrescentou que a empresa continua a focar na resiliência do negócio e no rigor na subscrição, além de medidas para fortalecer as carteiras de L&H Re. “Nós temos duas prioridades: atingir nossas metas financeiras e aumentar a resiliência do Grupo. Nossos resultados dos primeiros nove meses de 2025 refletem isso. Após eventos significativos de grandes perdas no primeiro trimestre, o segundo e o terceiro trimestres se beneficiaram de baixas perdas por catástrofes naturais. Isso proporcionou um impulso substancial aos nossos negócios de propriedade e acidentes, apoiado ainda pelo nosso foco contínuo na qualidade da subscrição. Na L&H Re, estamos acelerando os esforços para melhorar a resiliência das carteiras em vigor”.