GTA lança cobertura para esportes profissionais e atualiza planos

A GTA (Global Travel Assistance) incorporou ao portfólio uma cobertura exclusiva para esportes profissionais, atendendo à crescente demanda desse segmento. Além disso, alguns produtos receberam upgrade nas coberturas médico-hospitalares.

Apresentada durante a Festuris 2025, em Gramado (RS), a cobertura para esportes profissionais oferece planos de até US$ 60 mil, US$ 100 mil ou US$ 150 mil. A proteção abrange modalidades regulamentadas por federações e confederações, como futebol, maratona, triatlo, ginástica artística, basquete, vôlei, judô, caratê e outras artes marciais. Detalhes sobre exclusões e condições estão disponíveis nas Condições Gerais do produto.

“O esporte profissional exige preparo físico, disciplina e, principalmente, segurança. Queremos garantir que esses atletas viajem com tranquilidade, sabendo que estarão respaldados mesmo em competições fora do país”, destaca o presidente da GTA, Celso Guelfi.

A partir de agora, a maioria dos planos da GTA terá cobertura médico-hospitalar ampliada, oferecendo mais proteção e segurança aos viajantes. As atualizações passam a valer da seguinte forma:

Planos Max: de US$ 75 mil para US$ 80 mil (promoções de cobertura em dobro continuam válidas até 30/11, já considerando o novo valor)

de US$ 75 mil para US$ 80 mil (promoções de cobertura em dobro continuam válidas até 30/11, já considerando o novo valor) Planos Global: de US$ 145 mil para US$ 160 mil

de US$ 145 mil para US$ 160 mil Planos Planet: de US$ 330 mil para US$ 350 mil

de US$ 330 mil para US$ 350 mil Plano Nacional: de R$ 18 mil para R$ 20 mil

Com essas mudanças, a GTA busca atender à demanda crescente por proteção especializada e proporcionar mais confiança para viajantes e atletas profissionais em todo o mundo.