A Swiss Re Corporate Solutions anunciou a nomeação de Guilherme Perondi Neto como Head Ibero-America, Middle East & Africa, a partir de 1º de dezembro de 2025.

Desde que ingressou na Swiss Re em 2017 como Chief Commercial Officer no Brasil, Perondi Neto ocupou diferentes posições de destaque na companhia, incluindo o cargo de Customer & Distribution Manager para a América Latina.

Além da nova função, ele continuará atuando como Country Head Brazil, com base em São Paulo, e se reportará a Ivan Gonzalez, CEO da Swiss Re Corporate Solutions. O executivo contará com o apoio dos líderes de negócios nos demais países da América Latina, Espanha, Portugal e África do Sul.

Para Ivan Gonzalez, a nomeação reflete a trajetória consistente de Perondi dentro da organização. “Guilherme traz uma combinação poderosa de visão estratégica, liderança comercial e profundo conhecimento do setor de seguros. Durante seu tempo na Swiss Re, tem constantemente entregado resultados sólidos para nossos parceiros e clientes. Seu espírito empreendedor, foco em resultados e liderança inspiradora fazem dele o candidato ideal para liderar esta unidade de mercado diversa e dinâmica”, afirmou.