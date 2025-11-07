Casa do Seguro debate seguro agrícola e resiliência climática

Em um cenário de aumento dos eventos climáticos extremos, a área segurada caiu 47% entre 2021 e 2024, passando de 13,7 milhões para 7,2 milhões de hectares. A busca por soluções estruturais para reduzir esse impacto estará no centro das discussões do evento “Seguro Agrícola e Resiliência Climática”, que será realizado no dia 20 de novembro, às 15h, na Casa do Seguro, em Belém (PA), durante a COP30.

Além de ser um ponto de encontro para o debate qualificado sobre o agronegócio e o papel do seguro como mitigador de riscos, o evento marca o lançamento da ferramenta de conformidade socioambiental para seguros, iniciativa que reforça o compromisso do setor com boas práticas e sustentabilidade.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, afirma que o Seguro Rural é uma ferramenta eficiente para garantir a resiliência e a sustentabilidade dos produtores diante das perdas causadas por eventos climáticos extremos. “A área segurada no Brasil ainda é muito baixa se comparada a países como os Estados Unidos, o que deixa milhares de produtores expostos e podendo perder tudo em uma única safra”, disse.

A programação inclui dois painéis. O primeiro, “Seguros como instrumento de proteção da produção agrícola”, discutirá os desafios do Brasil na ampliação da cobertura securitária e apresentará experiências internacionais que podem servir de referência.

O debate abordará temas como o papel do Programa de Subvenção Rural (PSR), o desenvolvimento de novos produtos para culturas além da soja, milho e trigo, e a sustentabilidade financeira das seguradoras frente ao aumento das indenizações climáticas.

Entre os debatedores confirmados estão Eduardo Bastos, diretor da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG); Pedro Loyola, coordenador do Observatório do Seguro Rural – FGV Agro; Paulo Hora, superintendente-executivo Rural e Resseguro da BRASILSEG; Tânia Zanella, presidente do Instituto Pensar Agropecuária. A moderação será conduzida por Esteves Colnago, diretor de Relações Institucionais.

O segundo painel, “Tecnologia e inovação no campo para resiliência climática”, discutirá como o uso de dados, sensoriamento remoto e inteligência artificial pode fortalecer a produtividade e reduzir riscos no campo. Participam Raquel Martins Montagnoli, head de Sustentabilidade da CNH; Jairo Costa, gerente de seguros LATAM; e Murilo Oliveira, CEO da AUDSAT. A moderação será de de Guilherme Bastos, coordenador da FGV Agro.

A abertura do evento será realizada por Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio FGV-EESP, com a palestra “O papel estratégico do seguro agrícola diante da emergência climática global”.

Realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em parceria com a FGV Agro e a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), o encontro terá como foco central o fortalecimento da resiliência do campo por meio de instrumentos de seguro, inovação tecnológica e práticas sustentáveis.

Para Giuliano Alves, Gerente de Sustentabilidade e Projetos da ABAG, O seguro rural é um importante instrumento de adaptação climática, uma vez que os impactos das mudanças do clima já afetam diretamente a produção e a renda do produtor. “Ao mitigar esses impactos, o seguro contribui para fortalecer a resiliência do campo e garantir a segurança alimentar. Essa é uma agenda que a ABAG busca promover de forma integrada, unindo sustentabilidade, inovação e gestão de riscos”, afirma.

Para Guilherme Bastos e Pedro Loyola, da FGV Agro, o Seguro Rural e o Zoneamento Agrícola de Risco Climático são pilares da resiliência e da sustentabilidade do agro brasileiro, unindo ciência e gestão para enfrentar as mudanças climáticas, tema importante para a COP-30 e decisivo para a segurança alimentar global.