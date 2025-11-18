Semana do Seguro é aprovada em Curitiba

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, na última segunda-feira (17), a criação da Semana Municipal do Seguro, que passa a integrar oficialmente o calendário de eventos da capital paranaense na terceira semana de junho. A iniciativa foi proposta pelo presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros (Sincor-PR), Wilson Pereira, e apresentada pelo vereador Tico Kuzma (PSD). A aprovação foi unânime, com 23 votos favoráveis.

O objetivo é ampliar o acesso à informação sobre o mercado de seguros, proteção financeira e gestão de riscos. Durante a semana temática, o município poderá promover, em parceria com entidades representativas como Sincor-PR, Sindseg PR/MS, instituições de ensino e organizações sociais, uma programação voltada à educação financeira, prevenção de riscos e divulgação dos diversos ramos de seguros. Entre as atividades previstas estão palestras, workshops, seminários e ações educativas.

Ao defender o projeto, o vereador Tico Kuzma destacou a importância da disseminação de informações claras para ampliar o entendimento da população sobre o papel do seguro como ferramenta de proteção. “Recentes eventos climáticos no Paraná, como o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, mostram a necessidade de fortalecer a cultura de proteção. O baixo número de acionamentos de seguros após a tragédia evidencia essa lacuna”, afirmou.

Para Wilson Pereira, presidente do Sincor-PR, a aprovação representa um marco para o setor e para a sociedade curitibana. “É um momento importantíssimo para nós do mercado. Vamos trabalhar agora para levar informação e esclarecimento à população e falar da importância do seguro na vida das pessoas, sejam físicas ou jurídicas”, disse.

José Antonio de Castro, presidente eleito, ressaltou o avanço que a lei proporcionará. “Poderemos falar para a sociedade sobre a importância do seguro. Isso vai aumentar a proteção às pessoas, em diversos aspectos. No ano que vem teremos uma semana inteira para trabalhar a divulgação do seguro e levar informações a todos”.

Guilherme Bini, presidente do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul, reforçou os benefícios da iniciativa para o mercado. “Terá uma importância muito grande poder falar, durante uma semana, sobre esse setor para toda a população. Vamos levar mais informações, disseminar a cultura do seguro e falar sobre todos os produtos disponíveis para atender as necessidades da sociedade”.

Durante a discussão, diversos vereadores destacaram a relevância da educação financeira e da conscientização sobre seguros, citando casos em que a proteção securitária evitou prejuízos significativos e ajudou empresas e famílias a se reestruturarem após situações adversas.

A proposta, que teve início na legislatura anterior com o ex-vereador Osias Morais, seguirá para votação em segundo turno nesta terça-feira (18), já com a redação consolidada. A previsão é de que o prefeito Eduardo Pimentel sancione a lei no dia 26, durante evento com o mercado de seguros, no Palácio Avenida, a partir das 18 horas. Interessados podem se inscrever gratuitamente em http://bit.ly/4pjScbB.