Seguros Unimed adiciona RC Profissional ao Calcule+

A Seguros Unimed acaba de ampliar o portfólio disponível no Calcule+, ferramenta digital voltada para corretores. A novidade é o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP) Individual, desenvolvido para proteger profissionais da saúde contra eventuais reclamações decorrentes do exercício de sua atividade. Caso o profissional seja acionado em processos judiciais ou administrativos, o seguro garante a cobertura das despesas de defesa e eventuais indenizações, proporcionando mais tranquilidade, segurança e confiança para atuar no dia a dia.

A inclusão do produto na plataforma amplia as possibilidades para os corretores, oferecendo mais autonomia e liberdade na contratação. Agora, é possível realizar, direto na ferramenta, cotações com limite máximo de garantia de até R$3 milhões, contratar retroatividade de 12 meses para seguros novos e contar com uma jornada personalizada, de acordo com a atuação do profissional da saúde. Para completar, a Seguros Unimed apresenta uma novidade exclusiva: as coberturas de Chefe de Equipe e Diretor Clínico e/ou Diretor Técnico passam a ser oferecidas sem cobrança de prêmio adicional, aumentando ainda mais os benefícios para os segurados.

“Expandir a presença dos nossos produtos no Calcule+ reflete o nosso compromisso em simplificar e agilizar a jornada do corretor, oferecendo soluções inovadoras e eficientes. Com produtos mais acessíveis e personalizados, buscamos impulsionar o crescimento e a diversificação dos negócios dos parceiros, proporcionando uma experiência de contratação mais ágil e segura”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.

Por meio do Calcule+, os corretores podem realizar cotações, personalizar coberturas, interagir com o processo de análise de subscrição, transmitir propostas online e acompanhar o andamento de cada processo em tempo real. Além disso, a jornada de contratação foi pensada para ser intuitiva e adaptada à rotina dos corretores parceiros, centralizando todas as informações em um único ambiente digital e otimizando a gestão dos negócios de forma prática e eficiente.