TEM Saúde conquista certificação ISO 27001

A TEM Saúde acaba de obter a certificação ISO/IEC 27001, principal norma internacional de gestão de segurança da informação. A conquista marca um novo patamar para a empresa, especialmente em um cenário de

crescente rigor regulatório e atenção à proteção de informações e de dados pessoais e pessoais sensíveis, impulsionado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



Reconhecida mundialmente, a ISO 27001 estabelece um conjunto de controles, processos e diretrizes que garantem que uma organização implemente, mantenha e melhore continuamente seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Para empresas que lidam com informações estratégicas e sensíveis, como é o caso da TEM Saúde e seus grandes

parceiros comerciais, essa certificação representa um compromisso sólido com governança, confiabilidade e mitigação de riscos.



A conquista é resultado de meses de trabalho intenso, envolvendo revisões estruturais, implementação de novos processos, treinamento de equipes e adequações tecnológicas. Todo esse esforço culminou em uma auditoria rigorosa, conduzida por certificadores independente que comprovaram a conformidade dos controles de segurança da TEM Saúde com os mais

altos padrões internacionais.



“A certificação ISO 27001 reforça nossa responsabilidade na proteção dos ativos de informação e demonstra ao mercado que a segurança da informação é um pilar estratégico da TEM Saúde. Além disso, fortalece nossa posição como parceira tecnológica de confiança em um momento em que segurança de dados, privacidade e conformidade tornaram-se

determinantes para a sustentabilidade e reputação das empresas”, afirma Mariana Esteves, VP Comercial, Marketing e Produtos.