Seguro garantia estendida cresce na Black Friday

Com a chegada da Black Friday, data que movimenta bilhões em vendas e concentra a maior parte das compras de eletrônicos e eletrodomésticos do ano, cresce também a busca por soluções de proteção que ofereçam mais segurança ao consumidor. Entre elas, destaca-se o seguro garantia estendida, que amplia a cobertura dos produtos para além da garantia original do fabricante em até três anos.

Segundo Sidemar Spricigo, presidente da Comissão de Seguros Gerais Afinidades da FenSeg, a data reforça a necessidade de decisões de compra mais estratégicas. “Mais do que aproveitar descontos, é importante fazer compras com inteligência. O seguro garantia estendida é uma forma simples de preservar o investimento feito em produtos de qualquer valor”, afirma.

Ele destaca que itens com alta procura no período, como celulares, tablets, videogames, televisores e geladeiras, podem permanecer cobertos após o fim da garantia original. “Com o seguro garantia estendida, o consumidor tem acesso a reparos e assistência técnica especializada. Nos casos em que não for possível realizar o reparo, o seguro prevê a substituição do produto”, completa.

De janeiro a agosto de 2025, o seguro garantia estendida movimentou R$ 2,7 bilhões em prêmios, alta de 8,8% em relação ao mesmo período de 2024, segundo a CNseg. No mesmo intervalo, foram pagos R$ 279,7 milhões em indenizações. Em 2024, o segmento fechou o ano com R$ 3,8 bilhões em prêmios e R$ 404 milhões em indenizações.

Regulamentado pela Susep, o seguro garantia estendida prevê cobertura supervisionada, com regras claras e reservas financeiras garantidas, assegurando transparência e respaldo ao consumidor em caso de falhas ou defeitos após o período de garantia original.

A FenSeg destaca que o seguro garantia estendida vai além da simples ampliação da garantia original do produto. Regulamentado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), o produto oferece proteção supervisionada, com reservas financeiras garantidas e total transparência nas condições contratuais, assegurando ao consumidor respaldo real em caso de imprevistos. A FenSeg disponibiliza em seu site um guia com orientações sobre funcionamento, coberturas e principais características do produto.