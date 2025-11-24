CD Consulting: “Proatividade em Jornadas de Reparação Civil”

A CD Consulting é uma das patrocinadoras do 8º Congresso Brasileiro de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), que começa nesta terça-feira (25) e vai até quinta-feira (27), em Betim (MG). O encontro reúne especialistas em prevenção, gestão de riscos e saúde ocupacional, além de profissionais ligados à segurança do trabalho, sustentabilidade e inovação em grandes empresas.

Frederico Geraldo, CEO da CD, participa da programação do segundo dia do congresso, com uma apresentação sobre modelos humanizados de gestão de Reparação Civil. O tema tem ganhado destaque entre empresas que buscam mais proatividade e previsibilidade no acompanhamento de acidentes.

Segundo Frederico, o desafio não é apenas evitar ocorrências, mas transformar a forma como as organizações lidam com elas. “Nos antecipamos e trabalhamos proativamente para reduzir impactos, preservar vínculos e garantir processos mais sustentáveis do ponto de vista econômico e humano”, afirma.

Há 9 anos atuando com equipes formadas por assistentes sociais, advogados e peritos que apoiam empresas em casos de acidentes com empregados e terceiros, a CD já reúne estudos que comprovam o impacto positivo dessa abordagem. O índice de ações judiciais cai pela metade e o retorno ao trabalho, sempre que possível, também se destaca como indicador relevante tanto para o balanço quanto para os relatórios de responsabilidade social das companhias.

A SAE Towers é a empresa anfitriã do evento, que contará com mesas, rodas de conversa, palestras técnicas, talk shows e a cerimônia de revelação do Prêmio Proteção Brasil 2025.

Toda a programação do congresso acontece em formato híbrido, presencial e on-line.

Confira a programação completa aqui.