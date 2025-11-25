Wiz Co reduz dívida líquida e bate R$ 1 bilhão em prêmios

O Grupo Wiz Co bateu o recorde de emissão de prêmios no 3T25. A companhia atingiu R$1 bilhão em emissões, o que representa um avanço de 9,2% na comparação com o 3T24. Além do recorde em emissões de prêmios no trimestre, o acumulado do ano está próximo dos R$3 bilhões.

“Os resultados positivos do terceiro trimestre, alavancados pelo setor de seguros, comprovam, mais uma vez, a robustez da nossa operação. Mas também estamos de olho na saúde financeira da companhia: no 3T25, reduzimos em 32,5% a Dívida Líquida, resultado da disciplina financeira e do foco na gestão de caixa. Trimestre após trimestre, a dívida vem caindo, sem prejudicar o crescimento da empresa”, explica Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co.

As conquistas da empresa, porém, não foram apenas financeiras. Em setembro deste ano, a Wiz Co publicou seu Relatório de Sustentabilidade, que mostra que 56,3% dos cargos de liderança são, atualmente, ocupados por mulheres – impulsionadas pelo programa de protagonismo feminino, Acelera Ela.

A companhia, que recebeu pelo décimo ano consecutivo a certificação GPTW, também registrou uma queda de 20% na taxa de rotatividade entre os colaboradores, mostrando maior estabilidade e retenção de talentos. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a Wiz Co está entre as mil maiores empresas do país, segundo o ranking Valor1000 – única corretora de seguros a figurar no ranking deste ano.

Outro avanço importante, no que diz respeito à tecnologia, é a plataforma proprietária da empresa, a Wiz Pro. “Seguimos alinhados à nossa visão de que investir em tecnologia é pensar o negócio a curto, médio e longo prazo”, conta Marcus Vinícius. A plataforma é composta por quatro módulos – vendas, operações, gestão e engajamento – e já é utilizada por seis unidades do grupo em suas rotinas diárias.

“As consistências financeira e corporativa corroboraram com um importante resultado de Ebitda Consolidado, que atingiu os R$194,3 milhões no 3T25, 3,6% maior do que no 3T24. Tudo isso foi feito em meio ao cenário macroeconômico conturbado, o que reforça a capacidade da Wiz em atuar nos mais diferentes contextos, sejam eles favoráveis ou não ao melhor desempenho de nossos negócios”, finaliza Marcus Vinícius.