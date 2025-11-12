Seguro Franquia amplia oportunidades de negócio para corretores

O seguro franquia vem ganhando espaço no mercado como uma alternativa para ampliar a carteira de clientes dos corretores e oferecer maior previsibilidade financeira aos segurados. O produto garante o reembolso do valor da franquia paga no seguro principal em caso de sinistro, o que representa uma proteção adicional em momentos de imprevisto.

Em parceria com a Novo Seguros, a FazSeg Consultoria em Seguros está disponibilizando a cobertura para corretores parceiros. O diferencial é que o seguro principal pode estar em qualquer seguradora do mercado, desde que o veículo tenha sido aceito pela companhia. A Novo Seguros oferece ainda a modalidade de assinatura mensal, permitindo incluir o Seguro Franquia na mesma fatura do cliente.

Segundo Silvio Formiga, sócio-diretor da FazSeg, o produto amplia as oportunidades de negócio para os corretores. “O Seguro Franquia tem ótima aceitação no mercado e agrega valor tanto para o cliente, que evita um gasto inesperado, quanto para o corretor, que ganha uma nova frente de atuação”, afirma Formiga.

O valor médio das franquias em apólices de automóveis no Brasil varia entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, podendo superar esse patamar em veículos de categorias premium. Nesse cenário, o Seguro Franquia atua como uma proteção financeira adicional, evitando que o cliente precise arcar com valores elevados após um sinistro.

Um levantamento do Instituto de Pesquisas e Estudos de Seguros Automotivos (IPSA), de junho de 2025, aponta que a franquia média representava 5,2% do valor do veículo. Em modelos avaliados entre R$ 31 mil e R$ 50 mil, essa proporção chegou a 6,8%, e em automóveis entre R$ 51 mil e R$ 80 mil, foi de 5,4%.