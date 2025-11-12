Aon e OM Agro firmam parceria em Ribeirão Preto

A Aon firmou uma parceria estratégica com a OM Agro, corretora e consultora de seguros da região de Ribeirão Preto. A iniciativa faz parte da estratégia de expansão geográfica da companhia no Brasil.

Com o acordo, a Aon fortalece sua presença no interior paulista e amplia o portfólio de soluções disponíveis para empresas locais, oferecendo serviços integrados em gestão de riscos e consultoria em capital humano a clientes atendidos pela OM Agro. A parceria combina a experiência global da Aon com o conhecimento regional da OM Agro, resultando em soluções mais completas e adaptadas às demandas do mercado.

“Este é mais um marco importante em nossa estratégia de expansão e demonstra nosso compromisso de estar cada vez mais próximo dos nossos clientes”, afirma João Arcoverde, Chief Commercial Officer para o Brasil na Aon. “Seguimos dedicados a oferecer soluções que proporcionem clareza e confiança para que os clientes tomem as melhores decisões para seus negócios”, finaliza.

“Estamos muito entusiasmados com essa parceria, que representa um avanço significativo para o mercado de seguros regional. A união da força e da experiência global da Aon com a tradição local da OM Agro cria uma combinação única, capaz de oferecer soluções completas e um atendimento ainda mais próximo às necessidades locais”, destaca Willian Monassi, sócio representante da OM Agro.

A colaboração entre as duas empresas tem como objetivo gerar impacto positivo para organizações e para a economia da região, fortalecendo a inovação e a oferta de soluções em um ambiente de negócios cada vez mais desafiador.