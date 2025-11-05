A Meu Doutor Novamed, rede de clínicas médicas do Grupo Bradesco Seguros, anuncia o lançamento do programa Meu Doutor Obstetrícia, iniciativa dedicada ao cuidado integral e humanizado de gestantes. O programa começou no dia 3 de novembro, disponível inicialmente nas unidades Lapa e Osasco, em São Paulo.

O Meu Doutor Obstetrícia foi criado para acompanhar todas as fases da gestação, com atenção multidisciplinar, garantindo às futuras mães segurança, acolhimento e informação durante todo o processo — do teste positivo ao pós-parto. O atendimento será realizado por uma equipe especializada composta por obstetra, enfermagem obstétrica, nutricionista, psicologia e fisioterapia pélvica.

Além do acompanhamento clínico, as gestantes participantes do programa poderão realizar o parto em uma das maternidades parceiras: Hospital e Maternidade Santa Joana, Santa Maria ou Pro Matre, instituições reconhecidas pela excelência no cuidado materno-infantil. Para iniciar o pré-natal e integrar o programa, basta agendar uma consulta com obstetra em uma das unidades participantes.