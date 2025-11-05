Icatu Seguros abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

A Icatu Seguros abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2026, com início previsto para o primeiro semestre do próximo ano. As oportunidades são voltadas a estudantes de diferentes áreas e terão atuação na sede da companhia, localizada no centro do Rio de Janeiro.

Ao todo, serão 15 vagas disponíveis para alunos dos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Design, Direito, Engenharia (Produção, Software e Computação), Estatística, Marketing, Jornalismo, Matemática, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação. Podem se candidatar estudantes a partir do segundo período e com formatura prevista a partir de junho de 2027.

O programa oferece 30 horas semanais de estágio, com modelo híbrido de trabalho, sendo quatro dias presenciais e um remoto. A bolsa-auxílio é de R$ 1.500 no primeiro ano e R$ 1.950 a partir do segundo, além de benefícios como 13º salário, seguro de vida, planos de saúde e odontológico, Wellhub e horário flexível. A duração é de dois anos.

O projeto de desenvolvimento inclui uma trilha de aprendizagem estruturada, com treinamentos em ferramentas como Excel e Power BI, bate-papos com o presidente da empresa e imersões em outras áreas.

Segundo Simone Grossmann, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Icatu, o programa é parte da estratégia de formação de talentos da companhia. “Temos um histórico sólido de desenvolvimento e retenção de talentos. Nosso programa é estruturado em diversas etapas, com a participação ativa dos diretores e do presidente da Icatu, o que reforça o quanto valorizamos este processo. Nosso objetivo é atrair estudantes com vontade de crescer, aprender e construir carreira em um ambiente que valoriza a colaboração, a vontade de aprender e o desenvolvimento contínuo”, afirma

Entre janeiro de 2022 e março de 2025, a Icatu recebeu mais de 280 estagiários. Somente em 2024, metade dos participantes foi contratada após o término do estágio. O processo seletivo será dividido em quatro etapas: inscrições, testes online, dinâmicas de grupo e painel com executivos. A admissão está prevista para 16 de março de 2026. As inscrições ficam abertas até 30 de novembro no site: https://trabalheconosco.vagas.com.br/icatu-estagio