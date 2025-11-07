MDS Brasil inaugura novo escritório em Salvador

A MDS Brasil celebrou oficialmente a inauguração de seu novo escritório em Salvador no dia 5 de novembro, em um evento especial que reuniu clientes, seguradoras e parceiros locais. Localizado no principal eixo comercial de Salvador, o escritório segue na Avenida Tancredo Neves, um dos endereços corporativos mais importantes da cidade.

O espaço marca um novo capítulo da companhia na região, com infraestrutura ampliada e design que reflete o conceito moderno da marca. Antes com 150m², o escritório agora ocupa 350m², integrando em um mesmo espaço todos os colaboradores que a empresa mantém na cidade, anteriormente divididos em dois endereços. Projetado pelo escritório de arquitetura B+S, o novo espaço foi pensado para favorecer a conexão entre os ambientes físico e digital, promovendo produtividade, bem-estar e experiências ainda mais completas para colaboradores e visitantes.

“Contamos, agora, com um escritório alinhado ao nosso padrão e à altura da importância de Salvador, e do estado da Bahia, dentro de nossa estratégia. Mais do que um novo endereço, este espaço foi pensado para proporcionar conforto, integração e um ambiente de trabalho que estimule a troca e a colaboração entre os nossos times”, destaca Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Com o novo escritório, a MDS Brasil reforça sua presença em Salvador e segue consolidando sua atuação nacional, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Blumenau, Indaiatuba, Recife, Porto Alegre, Cruz Alta e Carazinho.