FenSeg apoia II Encontro entre Operadores Logísticos e Seguradoras

A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) apoia e participa do II Encontro entre Operadores Logísticos e Seguradoras, realizado nesta sexta-feira, 7 de novembro, pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), com apoio institucional da FenSeg. O evento acontece no Centro de Convenções do Villa Lobos Office Park (SP), das 8h30 às 13h, reunindo lideranças do mercado segurador, operadores logísticos, autoridades regulatórias e especialistas em gerenciamento de riscos.

O encontro tem como objetivo aprofundar o diálogo entre o mercado segurador e o setor logístico, destacando boas práticas, inovações tecnológicas e aprimoramento regulatório que promovam maior segurança e eficiência na movimentação e armazenagem de cargas em todo o país.

“A integração entre seguradoras e operadores logísticos é essencial para aprimorar a previsibilidade e a resiliência das cadeias de suprimentos. Esse diálogo favorece o desenvolvimento de soluções conjuntas e a difusão de boas práticas que elevam o padrão de segurança e eficiência no país”, afirma Danilo Silveira, diretor executivo da FenSeg.

A FenSeg estará representada por Marcos Siqueira (presidente da Comissão de Seguro de Transportes), Carlos Polizio (presidente da Comissão de Seguros de Cascos Marítimos e Aeronáuticos), Mirian Alves (coordenadora da Subcomissão de Gerenciamento de Riscos de Transportes), Janete Tani (vice-presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos) e Ricardo Beyer (membro efetivo da Comissão de Transportes).

A CNseg será representada por Laíne Meira, superintendente de Relacionamento com o Poder Executivo, e a FenSeg, por Danilo Silveira, diretor executivo, ambos atuando também como moderadores de painéis ao longo da programação. Participam ainda representantes de grandes grupos do setor logístico e de transporte, como Grupo TORA, DHL e Grupo Toniato, além de autoridades da Superintendência de Seguros Privados (Susep), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Infra S.A., empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes, voltada ao planejamento, estruturação de projetos, engenharia e inovação para o setor de transportes.

A iniciativa reforça o compromisso da CNseg e da FenSeg com o fortalecimento das parcerias técnicas e institucionais entre os setores de seguros e logística, contribuindo para a competitividade, sustentabilidade e inovação das operações de transporte e armazenagem.