ConsegNNE: Black Friday garante descontaço na inscrição

A organização do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (6º ConsegNNE) anuncia uma grande novidade para quem ainda não garantiu sua presença no evento, que será realizado nos dias 13 e 14 de março de 2026, no Centro de Convenções de Salvador (BA). Até o dia 1º de dezembro (segunda-feira), a Black Friday do 6º ConsegNNE está liberada e garante condições excepcionais, com um descontaço de 50% nas novas inscrições, valor que pode ser pago em até 6 parcelas, no cartão de crédito.

O 6º CONSEGNNE oferecerá aos Corretores de Seguros a chance de se antecipar às transformações do mercado. Por meio de palestras, painéis e trocas com especialistas, os participantes terão acesso a conhecimentos atualizados, boas práticas e ferramentas que impulsionam a performance e a competitividade no setor. É o momento ideal para investir em capacitação, ampliar repertório técnico e desenvolver habilidades alinhadas às novas exigências do mercado.

Além disso, as Salas de Negócios serão ambientes dinâmicos de capacitação e desenvolvimento, voltados especialmente aos Corretores de Seguros que buscam se atualizar, fortalecer parcerias comerciais e ampliar suas oportunidades de atuação. Com a participação das principais seguradoras do mercado, os encontros oferecerão conteúdos práticos, troca de experiências e acesso direto a novas soluções, produtos e modelos de negócios. Mais do que treinamentos, serão experiências transformadoras que agregam valor à carreira e colocam os participantes em posição de destaque no setor.

O evento também reunirá autoridades, especialistas e lideranças do mercado de seguros, em um ambiente de alto nível destinado à troca de conhecimento, experiências e visões estratégicas.

O congresso promete muito mais que uma programação de qualidade: será um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer, aprender e fazer parte do futuro do setor. “Estamos preparando um evento inesquecível. Será, sem dúvida, o maior e mais relevante evento do mercado nessas regiões”, afirma o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

O 6º ConsegNNE terá ainda algumas atrações especiais, como o ator, diretor e autor consagrado Miguel Falabella, que fará palestra sobre criatividade, comunicação e desenvolvimento humano tendo como base o tema “Onde está a felicidade?”.

Será uma grande oportunidade para ouvir Falabella falar sobre sua experiência profissional como comunicador e gestor de grandes equipes e conhecer de perto o seu olhar profundo sobre o comportamento humano e os desafios do mundo contemporâneo.

Haverá também uma programação cultural inesquecível que vai garantir muita emoção além das plenárias.

Essa programação inclui duas noites repletas de música, alegria e grandes encontros. As atrações são os shows do *Olodum* e *Filhos de Jorge*.

Prepare-se para viver momentos únicos com esses shows vibrantes que vão marcar o evento na memória de todos os participantes. Mais do que entretenimento, serão experiências que fortalecem conexões, celebram conquistas e eternizam a participação neste grande evento.

Para garantir sua presença e obter mais informações sobre o Congresso, acesse o portal do evento, neste endereço eletrônico: https://www.consegnne.com.br/