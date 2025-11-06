Fluxo Seguros investe em capacitação de corretores

Em um mercado cada vez mais competitivo na comercialização de planos e seguros de saúde, a Fluxo Seguros ampliou seu cronograma de treinamentos voltados à capacitação dos corretores parceiros. A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte contínuo e um acompanhamento mais próximo na gestão de novos contratos.

Além das reuniões semanais, os supervisores da companhia conduzem os treinamentos com foco em temas como as regras e orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), atualizações sobre planos e coberturas das operadoras, melhorias nas abordagens de vendas, atualização de informações sobre redes credenciadas, estratégias de conversão de leads e técnicas de pós-venda para o monitoramento contratual conforme o perfil de cada cliente.

“Para manter um trabalho eficaz, o corretor precisa conhecer as regulamentações, os produtos disponíveis e as necessidades de cada cliente. Ao investir em capacitação, buscamos não apenas aumentar o volume de vendas, mas garantir um atendimento de excelência e a transparência das informações compartilhadas com o beneficiário ou com o gestor de um contrato empresarial”, afirma Fabio Souza, CEO da Fluxo Seguros.

O planejamento de supervisão e treinamento foi estruturado para cobrir todas as etapas da atuação do corretor — do conhecimento aprofundado sobre planos e redes credenciadas ao acompanhamento pós-venda. A proposta é preparar os profissionais para oferecer soluções personalizadas, ampliando a satisfação e a fidelização dos clientes.

Com uma base de mais de 50 mil beneficiários e uma carteira que ultrapassa mil empresas sob gestão, além de 20 mil apólices emitidas, a Fluxo Seguros atribui seu crescimento à consultoria especializada e ao investimento contínuo em qualificação.

Segundo Souza, a falta de informação sobre o mercado ainda é um dos principais entraves para a atuação dos corretores. “Sem uma pesquisa adequada, é difícil compreender as necessidades reais de uma empresa ou de um beneficiário. Conhecer o que o cliente busca, desde a cobertura até o valor da mensalidade, é fundamental para oferecer planos adequados e fortalecer a credibilidade profissional”, conclui.