Mapfre lança seguro ambiental e estudo sobre clima na COP30

A Mapfre levará duas iniciativas inéditas à COP30, evento que transformará Belém (PA) no centro das discussões globais sobre o clima. No dia 18 de novembro, a partir das 10h, a seguradora promoverá dois painéis na “Casa do Seguro”, espaço da CNseg localizado na Travessa Alferes Costa, nº 2828, bairro Pedreira, próximo à entrada da Blue Zone.

Com a presença de autoridades e especialistas do Brasil e do exterior, a programação abordará os impactos econômicos da crise climática, o papel do setor de seguros na adaptação e mitigação de riscos e novas formas de proteção para o mercado de carbono e as florestas brasileiras.

O primeiro painel, “Adaptação climática e caminhos para a resiliência”, será baseado em um estudo inédito desenvolvido pela Mapfre Economics, que analisa o custo crescente dos eventos climáticos extremos e a chamada “brecha de proteção”, a diferença entre as perdas provocadas por desastres e o que é efetivamente coberto pelos seguros. O levantamento mostra que, com o avanço das mudanças climáticas, essa lacuna tende a aumentar, impactando famílias, empresas e governos. O estudo aponta soluções possíveis em novos instrumentos financeiros, como seguros paramétricos, cat bonds e parcerias público-privadas, capazes de reduzir a vulnerabilidade e fortalecer a resiliência social.

Participam do debate Ricardo González García, diretor de análise e estudos setoriais da Mapfre Economics (Espanha); Paulo Artaxo, físico e membro do IPCC; Vinicius Brand, subsecretário do Ministério da Fazenda; e Carlos “Cacá” Takahashi, chairman da BlackRock Brasil e vice-presidente da ANBIMA. A moderação será de Mónica Zuleta, diretora corporativa de sustentabilidade da Mapfre.

O segundo painel, “O papel dos seguros no mercado de carbono”, marcará a apresentação de um novo modelo de seguro ambiental voltado à proteção de florestas e à integridade do mercado de carbono. A proposta busca oferecer garantia e credibilidade às transações de créditos de carbono e aos projetos de reflorestamento não comercial.

Entre os participantes estão David Canassa, CEO da Reservas Votorantim; Flora Bitancourt, diretora da World Climate Foundation no Brasil; e Aloísio Lopes Pereira de Melo, secretário nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. A moderação ficará a cargo de Fábio Damasceno, diretor técnico de seguro rural da Mapfre.

Com presença em cerca de 40 países e atuação voltada ao crescimento com impacto social positivo, a MAPFRE integra o movimento global que busca alinhar o setor financeiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Eleita a seguradora mais sustentável no Ranking da Atuação Socioambiental de Instituições Financeiras (RASA) 2025, a companhia tem como metas compensar todas as emissões de sua operação até 2030 e se tornar NetZero até 2050. No Brasil, a MAPFRE já compensa integralmente sua pegada de carbono desde 2024.