Mapfre entrega prêmio “Jogador Mais Seguro” na final da Libertadores

No próximo sábado (29), será conhecido o novo campeão da CONMEBOL Libertadores. Palmeiras e Flamengo farão uma final com clima de clássico nacional. As duas equipes se enfrentam em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, em busca da tão sonhada “Glória Eterna”.

A seguradora Mapfre, em parceria com a CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) e concluindo seu segundo ano como patrocinadora oficial do torneio, anunciará o vencedor do Prêmio MAPFRE de ‘Jogador Mais Seguro’. A premiação reconhece o atleta que apresentar o desempenho mais sólido em termos de segurança e confiança nos momentos decisivos da partida, garantindo estabilidade ao resultado e contribuindo para o sucesso da equipe, independentemente da posição em campo.

O prêmio foi criado no ano passado e teve como seu primeiro vencedor o zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo. Para a edição 2025, o troféu será novamente entregue pelo presidente da MAPFRE, Antonio Huertas, logo após o encerramento da partida.

Com mais uma final entre brasileiros, o que garante o sétimo título seguido para uma equipe do país, a disputa pelo troféu deve ganhar ainda mais atenção do público. Para o CEO da Mapfre Brasil, Felipe Nascimento, o prêmio fortalece o posicionamento da seguradora e aproxima a marca dos valores do esporte. “Essa premiação ajuda a MAPFRE a reforçar sua presença institucional no torneio, valorizando atributos que também são essenciais no nosso setor, como responsabilidade, consistência e confiança. Segurança não é só evitar riscos, é saber tomar decisões corretas, com equilíbrio e foco, mesmo sob pressão. E isso vale tanto para um atleta que representa milhões de torcedores quanto para a vida real das pessoas que protegemos todos os dias”, explica o executivo.

Além do prêmio, a Mapfre levará a Lima uma série de ações de relacionamento e visibilidade que consolidam a CONMEBOL Libertadores como uma de suas principais plataformas de marca no Brasil. Em 2025, a participação de corretores de seguros e parceiros de distribuição em campanhas comerciais ligadas ao torneio cresceu de 13 mil para 22 mil, enquanto 45 clientes e 275 corretores foram premiados com experiências vinculadas ao patrocínio, como viagens e premiações individuais.

No total, a MAPFRE levou mais de 1 mil pessoas aos estádios nos jogos da CONMEBOL Libertadores desde a fase preliminar da competição até a semifinal. “A associação com o futebol tem funcionado como porta de entrada para públicos menos familiarizados com produtos de seguros”, afirma Felipe Nascimento.

Para a decisão deste ano, cinco corretores e cinco clientes da Mapfre, cada um com acompanhante, foram contemplados com uma programação especial em Lima, que inclui recepção, city tour e jantares. Além da agenda de relacionamento, a MAPFRE marcará presença na fan zone oficial da CONMEBOL, ponto de encontro dos torcedores, com um estande temático, distribuição de brindes e conteúdos alinhados ao posicionamento global da marca. Outra novidade é a participação do ator e apresentador Cássio Reis, embaixador da MAPFRE no Brasil, que acompanhará o grupo de convidados e produzirá conteúdos para os canais da seguradora nas redes sociais.

Para a MAPFRE, o patrocínio à competição tem papel estratégico ao ampliar a presença da marca em um evento de grande alcance e gerar oportunidades de relacionamento. O pacote de ativações para a final deste ano também demonstra a integração entre marketing, atendimento e rede de distribuição, com iniciativas pensadas de forma conjunta.

“O calendário da CONMEBOL Libertadores oferece um ativo raro, porque permite construir uma narrativa ao longo de todo o ano, de janeiro a dezembro”, afirma a diretora de Clientes, Comunicação e Marketing da MAPFRE, Tatiana Cerezer. Segundo a executiva, o torneio tem ajudado a Mapre a ocupar espaços que antes estavam fora do seu radar, com impacto direto no reconhecimento da marca. O contrato com a CONMEBOL, válido por três anos, até 2026, é o maior já firmado pela seguradora em patrocínios esportivos em nível global.