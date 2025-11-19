Évora apoia leilão do Art for Pets em prol do Instituto Caramelo

As esculturas do Art For Pets, espalhadas por avenidas, parques e pontos de grande circulação em São Paulo, abriram um novo capítulo da intervenção urbana, o início oficial do leilão beneficente online, acompanhado de um coquetel que reúne artistas e patrocinadores. Toda a renda arrecadada será destinada ao Instituto Caramelo, responsável pelo resgate e reabilitação de animais.

A Évora Seguros, corretora com 28 anos de atuação e uma das apresentadoras do projeto, reforça que a iniciativa dialoga com seu posicionamento institucional. Para a empresa, apoiar o evento é ampliar o conceito de proteção, incluindo a causa animal no escopo do cuidado às famílias.

“O Art for Pets une a sensibilidade da arte à responsabilidade social, dois pilares que dialogam diretamente com o propósito da Évora. As obras já estão nas ruas gerando conscientização e, a partir de hoje, com o início do leilão, transformamos essa visibilidade em ajuda concreta para o Instituto Caramelo”, afirma Thiago Rocha, diretor da Évora Seguros.

Além do apoio à realização da exposição, a corretora patrocinou a criação de quatro esculturas que integram o circuito. Entre elas estão o gato assinado pelo artista Mena e o cachorro pintado por Artur Slama em parceria com crianças do Instituto Unidown, incorporando um olhar inclusivo ao projeto. Também fazem parte do conjunto um gato criado pelo duo Lanò e um cachorro desenvolvido pela artista Chris Matos.

O apoio ao Art for Pets reforça uma relação contínua com o Instituto Caramelo. A entidade mantém cerca de 300 animais em Ribeirão Pires (SP), com estrutura hospitalar e programas de reabilitação. O leilão, realizado na plataforma iArremate até 12 de dezembro, terá 100% da arrecadação revertida à ONG.

A Évora participa da ação ao lado de parceiros estratégicos, como a seguradora Mapfre. “Dividir este projeto com grandes players do mercado reforça a seriedade do impacto que queremos alcançar. Investir em projetos como este é investir na mobilização social e no cuidado com a comunidade”, destaca Rocha.

As 27 esculturas de 1,4 metro, personalizadas por diferentes artistas, permanecem expostas até 11 de dezembro em locais como Avenida Paulista (altura do Cetenco), Parque do Povo, Parque da Independência, MorumbiShopping e nos terminais Barra Funda, Pinheiros, Lapa, Tietê e Jabaquara.

Para a Évora, a presença física da marca nas ruas aproxima a empresa do público. “Grande parte dos nossos negócios está em São Paulo. Queremos que o público associe a Évora não apenas à eficiência em seguros e benefícios, mas a uma empresa humana, que entende que cuidar de quem importa inclui o carinho pelos pets”, finaliza Rocha.