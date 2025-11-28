Bradesco Saúde lidera recomendações no Experience Awards 2025

A Bradesco Saúde foi eleita o plano de saúde mais recomendado pelos consumidores na premiação Experience Awards 2025, que reconhece as empresas com os melhores índices de satisfação e recomendação entre consumidores brasileiros.

Resultado direto das avaliações de consumidores de todo o país, a premiação concede às empresas vencedoras o selo “O Cliente Recomenda”, símbolo de reputação, confiança e cultura centrada no cliente.

“Receber esse prêmio é motivo de grande orgulho para todos nós, do Grupo Bradesco Saúde, pois representa a voz do cliente, que avalia a qualidade dos nossos produtos, do atendimento e da experiência que proporcionamos. A satisfação e a confiança dos nossos beneficiários orientam cada uma das nossas decisões”, destaca José Ayres Brandão, superintendente da Mediservice, e que representou o Grupo Bradesco Saúde na cerimônia de premiação, realizada no dia 26 de novembro, em São Paulo.

O Experience Awards é promovido pela SoluCX, plataforma completa para gestão da experiência do cliente e do paciente, e tem como objetivo reconhecer e certificar as empresas com o melhor Net Promoter Score (NPS) do Brasil em seus respectivos segmentos. A metodologia considera a recomendação espontânea dos consumidores, reforçando a credibilidade das marcas premiadas perante o mercado, investidores e parceiros.