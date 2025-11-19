CNseg repudia declarações do chanceler alemão sobre Belém

O setor segurador brasileiro, por meio da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), divulgou nesta quarta-feira (19) uma nota de repúdio às declarações do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre Belém, cidade-sede da 30ª Conferência do Clima (COP30).

Em discurso recente, Merz afirmou que os membros de sua delegação ficaram “contentes por regressar à Alemanha, sobretudo daquele local onde estávamos”, comentários interpretados como desdenhosos em relação à cidade e à hospitalidade brasileira. A declaração provocou repercussão negativa no Brasil, com críticas de autoridades locais e do governo federal, que apontaram tom “arrogante” e “preconceituoso”.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, a CNseg reafirma a confiança no sucesso da COP30 e ressalta que a participação internacional, junto ao setor privado e à sociedade civil, demonstra engajamento e compromisso com uma agenda de sustentabilidade ambiciosa e objetiva. O setor enfatiza que o evento confirma o protagonismo do Brasil em discussões globais sobre clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Fortalecendo a importância de valorizar as iniciativas brasileiras na condução de debates ambientais e destaca que episódios como o ocorrido não refletem o clima de cooperação e diálogo que marca a COP30.

Nota oficial divulgada:

“O setor segurador repudia as declarações do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e reafirma sua confiança de que a COP30, em Belém, é um grande sucesso. A participação internacional e a presença maciça do setor privado e da sociedade civil demonstram o engajamento e o compromisso com o desenvolvimento de uma agenda de sustentabilidade ambiciosa e objetiva.”

N.G.