Aportes em PGBL até dezembro garantem dedução no IR

Todo fim de ano marca o encerramento de um ciclo e o início de um novo capítulo. E para quem investe em previdência privada na modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), esse é o período ideal para fazer uma contribuição adicional e garantir o abatimento de até 12% da renda bruta anual na base de cálculo do Imposto de Renda. Em dezembro de 2024, por exemplo, as contribuições em fundos PGBL totalizaram R$3,86 bilhões, um salto de 236,1% em relação ao mês anterior.

“No último mês do ano, muitas pessoas recebem um reforço no orçamento, seja com o 13º salário, bônus de final de ano ou fazendo uma renda extra. Esse recurso pode ser direcionado para fortalecer o planejamento financeiro de longo prazo”, afirma Talita Raupp, Superintendente de produtos de previdência da Icatu Seguros. “O aporte adicional na previdência privada amplia as reservas para o futuro e ainda garante um diferimento fiscal para quem declara o Imposto de renda na modalidade completa. Isso faz com que a aplicação desse dinheiro seja uma boa opção tanto no curto quanto no longo prazo”, complementa.

Para garantir o benefício fiscal em 2026, é preciso estar vinculado a um regime de previdência oficial, como o INSS ou regimes próprios de servidores públicos, e fazer a declaração na modalidade completa. Também é importante se certificar que o valor investido não exceda o limite de 12% da renda bruta tributável anual. O prazo para contribuição para quem opta pelo agendamento de débito é até 19 de dezembro. Já os aportes para FMP (Fundo Mútuo de Privatização) devem ser realizados até 22 de dezembro. As demais formas de pagamentos (boleto, Ted ou PIX), podem ser efetuadas até 30 de dezembro. “O ideal é não deixar para a última hora, já que muitas instituições têm um prazo para compensação”, alerta Talita

E quem investe no VGBL?

Apesar de não ter dedução no Imposto de Renda, a modalidade VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) é uma boa opção para quem faz a declaração de imposto de renda simplificada ou é isento. Neste caso, a tributação incide apenas sobre o rendimento. “É uma opção atrativa para quem não se enquadra nos benefícios fiscais do PGBL ou já contribuiu com os 12%”, aconselha a executiva. “Além disso, o produto traz facilidade para o momento da sucessão patrimonial, já que os recursos não entram no inventário”, complementa.

O estímulo ao aporte de fim de ano faz parte de uma ação da companhia com o mote “O próximo capítulo da sua história começa com um aporte hoje”. O conceito se conecta com a campanha de marca “Para todos os capítulos da sua história”, que recria cenas de contos clássicos, como o “João e o Pé de feijão” e “Alice no País das Maravilhas” para lembrar da imprevisibilidade da vida e da importância de estar atento e protegido.