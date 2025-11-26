PLL e Rappi lançam serviço de conserto de celular pelo app

EXCLUSIVO – A PLL faz um dos movimentos mais ousados e inovadores do mercado de assistência para celulares no Brasil. A empresa anuncia, em parceria estratégica com a Rappi, o lançamento do BuscaFone, um serviço de reparo de smartphones que promete unir agilidade, comodidade e segurança, entregando o aparelho consertado em até três horas, sem que o usuário precise sair de casa.

O projeto, anunciado nesta quarta-feira (26) durante evento que reuniu seguradoras, operadoras, varejistas e fabricantes, nasce após mais de um ano de negociações com a Rappi, lideradas por Lucas Linhares e Pablo Linhares, fundadores da PLL. “Era um sonho antigo construir uma solução B2C que trouxesse agilidade, segurança e um preço justo ao consumidor”, explica Lucas.

O BuscaFone estreará em dezembro como piloto exclusivo na cidade de São Paulo. Dentro do aplicativo da Rappi, o usuário encontrará um novo ícone: Busca Fone. A jornada é simples e intuitiva: o cliente escolhe o modelo do celular, informa o tipo de defeito (tela ou bateria, que representam 90% das ocorrências), faz o pagamento e aguarda.

Em até 20 minutos, um motoboy da Rappi, selecionado entre os perfis “diamante”, os mais bem avaliados da plataforma, coleta o aparelho no endereço indicado. O reparo é realizado pela PLL e, no máximo em três horas, o smartphone é devolvido ao usuário.

“É como pedir uma refeição no app. Em poucos cliques, o consumidor tem comodidade, segurança e garantia de qualidade no serviço”, comemora Lucas.

Segundo o executivo, a lógica da parceria com a Rappi é simples: aproveitar o poder de marca e a credibilidade de uma plataforma já consolidada no dia a dia dos consumidores. Em São Paulo, a Rappi conta hoje com 1 milhão de usuários ativos — e 82% deles utilizam iPhone, que será o foco inicial do projeto.

“É um white label. A Rappi oferece a confiança e a praticidade do app; nós oferecemos o know-how técnico, qualidade e conformidade com LGPD. Para o cliente, é um processo transparente e protegido”, explica.

A logística terá cobertura de seguro, garantindo proteção total ao transporte dos aparelhos.

Lucas compara o Busca Fone ao que seria o “meio-termo ideal” entre as duas únicas opções existentes hoje: Autorizadas: peças originais e qualidade, mas preços altos e zero praticidade; Grey market (25 de Março, Santa Ifigênia, quiosques): rapidez e custo menor, mas pouca segurança, informalidade e ausência de garantia.

“Entretanto, nenhum dos dois modelos entrega comodidade. Nós vamos entregar”, resume o executivo.

Projeções ambiciosas para 2026

A PLL estima reparar cerca de 5 mil aparelhos já no primeiro ano completo de operação, movimentando aproximadamente R$ 10 milhões, um ticket médio em torno de R$ 2 mil por reparo, considerando o foco inicial em iPhones das séries 11 a 15, mais presentes nas classes C e D.

O plano de expansão é claro: todas as capitais brasileiras onde houver operação da Rappi devem receber o BuscaFone dentro de um ano. A estrutura será híbrida, combinando centros próprios e parceiros credenciados sob padrão de qualidade PLL.

Além do público final, a solução será oferecida como serviço logístico white label para seguradoras, permitindo reparos mais rápidos e integrados à jornada do segurado.

“Se a seguradora quiser usar o motoboy para agilizar seu processo de assistência, ela poderá fazer via PLL. A integração dos sistemas já está pronta”, afirma.

A apresentação do Busca Fone será o momento final do evento de comemoração dos 20 anos de atividades da PLL. A cerimônia foi conduzida por Bruno Meier, da Jovem Pan, e contou com a participação de Felipe Criniti, CEO da Rappi Brasil, que falou sobre o futuro da plataforma. “Este é o primeiro serviço que trabalha mais conectado com o mercado de seguros. Porém nossas entregas são totalmente seguradas, porque entramos agora na Black Friday e é preciso passar confiabilidade para a nossa logística”, afirmou Criniti.