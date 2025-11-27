Affiance e Simetria lançam produtos Plamedh em BH

A administradora de benefícios Affiance e a plataforma de vendas Simetria Brasil realizaram, no dia 18 de novembro, o lançamento oficial de produtos da operadora Plamedh, reforçando a expansão de oportunidades para corretores de Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana da capital.

No evento, a Simetria Brasil anunciou o início da comercialização exclusiva dos planos PME da operadora, oferecendo diversas soluções aos corretores que buscam ampliar os resultados no segmento corporativo. Já a Affiance oficializou sua entrada na operação do Coletivo por Adesão da Plamedh, ampliando o portfólio de produtos disponíveis para oferta aos corretores parceiros.

A Plamedh, fundada há 24 anos em São João del-Rei, possui cerca de 10 mil beneficiários e presença em mais de dez regiões, incluindo Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Maranhão, São Paulo e Espírito Santo. Entre os diferenciais apresentados ao mercado, o plano PME será ofertado a partir de uma vida, além de benefícios como telemedicina, app exclusivo, descontos em medicamentos de alto custo e economia de até 15% na conta de energia elétrica por meio de convênio digital.

A gerente comercial da operadora, Thaís Costa, cita que os parceiros comerciais terão suporte e estrutura para desenvolver negócios com maior rapidez. “O corretor terá onde buscar informações e apoio para fechar vendas, contando com gestores tanto da operadora quanto das empresas envolvidas”, garante.

Responsável pelo coletivo por adesão, a Affiance destaca o reforço ao portfólio disponibilizado aos profissionais do mercado. “A Plamedh já possui excelente desempenho no Triângulo Mineiro. Agora, os corretores da Grande BH passam a contar com mais uma operadora para ampliar vendas e atendimento em saúde suplementar”, acrescenta a diretora comercial da administradora, Fabiana Cardoso.

O lançamento também integra a estratégia de expansão da holding ESB.Corp, controladora da Affiance. “Seguimos acompanhando a Plamedh nos mercados onde ela se estabelece, com perspectivas positivas de crescimento. O objetivo é ampliar a oferta de produtos e gerar novas oportunidades para corretores de várias regiões do país”, declara o diretor executivo do grupo, Raphael Loures.

Para a Simetria Brasil, responsável pela distribuição dos produtos PME, o lançamento amplia o leque de soluções disponíveis ao corretor que atua no segmento empresarial. “A operação representa mais uma opção relevante para o profissional que atende desde micro e pequenas empresas a estruturas maiores, com produtos ajustados às necessidades do segmento e um processo comercial simplificado”, ressalta o diretor comercial e de operações da Simetria Brasil, Leonardo Falcão. A iniciativa, segundo o executivo, reforça o compromisso da companhia em oferecer produtos com aderência às demandas reais do mercado e que gerem competitividade aos parceiros comerciais.