Seguros Unimed se destaca no ranking de saúde e seguros

A Seguros Unimed avançou posições no ranking “Exame – Melhores e Maiores 2025”, que traz a radiografia das mil maiores empresas que, juntas, somaram uma receita líquida de R$9,7 trilhões. O levantamento avalia as maiores companhias do país a partir de desempenho financeiro, relevância em seus setores e o impacto econômico com base nos dados de 2024.

A seguradora do Sistema Unimed figura como a 8ª maior no ramo saúde, mantendo-se no Top 10. Já no ranking de seguros é a 13ª colocada. No ranking geral, das mil maiores do Brasil, considerando os resultados consolidados da sua atuação nos ramos de saúde, vida e previdência, está na 200ª colocação.

“Essa trajetória de melhoria contínua em rankings qualificados, como o da Exame e do Valor Econômico, mostra o quanto temos crescido e ganhado espaço no mercado segurador, levando a marca Unimed para além do segmento de saúde. É o resultado da confiança de nossos clientes, da dedicação dos nossos 2 mil colaboradores e do compromisso em oferecer soluções completas de proteção e cuidado a mais de 6,6 milhões de pessoas”, afirma Helton Freitas, presidente da Companhia.

O cooperativismo ganhou destaque na edição 2025 do ranking da Exame. A publicação enfatizou o faturamento total do setor de 2019 a 2024, que saltou 146%, atingindo R$758 bilhões. Nesse período, o número de cooperados aumentou 73%, somando 26 milhões de brasileiros, segundo dados da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), com previsão de R$1 trilhão de faturamento em 2027.