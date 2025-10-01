Seguro de Vida da Zurich amplia acesso à mamografia 

este Outubro Rosa, a Zurich Seguros dá um passo inédito: ao contratar o Zurich Vida Para Você, seguro de vida individual da Zurich, clientes passam a contribuir automaticamente para ampliar o acesso a exames de detecção de câncer de mama. A iniciativa se soma ao movimento internacional que, desde os anos 1990, mobiliza ações voltadas à prevenção e ao cuidado com a saúde feminina.

A cada apólice emitida em outubro, serão doadas duas mamografias para mulheres em situação de vulnerabilidade social, em parceria com a ONG Américas Amigas, instituição referência no combate ao câncer de mama e na promoção do diagnóstico precoce no Brasil. Além disso, clientes que incluírem a cobertura de Doenças Graves na contratação do seguro, também contribuirão para a doação de uma mamografia adicional.

“Esta é a primeira vez que conectamos um produto da Zurich ao Outubro Rosa, reforçando nosso compromisso com a sociedade. De forma simples e sem burocracia, conseguiremos ampliar o acesso a exames preventivos e contribuir para a redução da mortalidade pelo câncer de mama”, afirma Daniela Cruz, superintendente de Produtos Vida, Previdência e Capitalização da Zurich.

A executiva destaca ainda o papel do seguro de vida como aliado no cuidado com a saúde. “Quando falamos de seguro de vida, falamos de proteção financeira, mas também de tranquilidade e segurança para enfrentar os imprevistos. Nosso objetivo é mostrar que é possível unir proteção e impacto social, beneficiando clientes, corretores e, principalmente, ajudar essas mulheres a ter acesso ao exame de mamografia e obter um diagnóstico precoce”, completa Daniela.

