Seguro auto cresce e ganha força entre motoristas de aplicativo

O mercado de seguros automotivos movimentou R$ 28,9 bilhões em arrecadação no primeiro semestre de 2025, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). O volume representa crescimento de 5,9% em relação a 2024. No mesmo período, foram pagos R$ 17,2 bilhões em indenizações, alta de 3,3%. Os números consolidam a relevância do setor não apenas como motor econômico, mas como pilar de proteção patrimonial em um cenário marcado por riscos crescentes.

Entre os grupos mais vulneráveis estão os motoristas de aplicativo. Apesar da redução nacional nos crimes patrimoniais contra veículos em 2024, queda de 2,64% nos furtos e 6,1% nos roubos segundo o Mapa da Segurança Pública 2025, os profissionais de mobilidade seguem sendo alvo preferencial da criminalidade.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública apontou que os crimes contra motoristas de aplicativo cresceram 14% em 2024, chegando a 1.889 registros de janeiro a maio. No Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública (ISP) indicou que os furtos em geral subiram 5,17% no primeiro semestre de 2025.

Nesse contexto, o seguro automotivo se consolida como um amortecedor financeiro essencial. Para motoristas que dependem do carro como fonte de renda, a indenização representa a possibilidade de continuar trabalhando e evitar a perda total do patrimônio. Pensando na realidade desse público, a Provion Seguros, insurtech atuante no mercado segurador, desenvolveu um modelo de seguro direcionado para esse público. A proposta combina valor acessível com coberturas práticas, incluindo proteção contra roubo e furto, guincho e assistência 24 horas, além de cobertura para vidros e lanternagem.

Com processos 100% digitais e cotação rápida via aplicativo, a iniciativa busca democratizar o acesso ao seguro e atender uma categoria que permanece em situação de alta vulnerabilidade.

Para Sergio Leite, presidente da Provion Seguros, destaca a necessidade da contratação do seguro como uma medida de proteção econômica e social. “Para os motoristas de aplicativo, cujo carro é ao mesmo tempo ferramenta de trabalho e patrimônio, estar protegido é garantir a continuidade da renda e da mobilidade. A Provion nasceu para atender justamente essa necessidade, com soluções acessíveis e adaptadas à rotina de quem mais depende do veículo”, afirmou.

Em um cenário de alta exposição ao risco, o seguro se consolida como a alternativa mais eficaz para reduzir perdas, garantir continuidade operacional e promover equilíbrio entre vulnerabilidade e proteção no dia a dia dos motoristas.