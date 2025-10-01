TV Fenacor lança cobertura oficial do Conec 2025

De 25 a 27 de setembro de 2025, o Conec retornou ao Distrito Anhembi, em São Paulo, para sua 20ª edição, consolidando-se como um dos maiores congressos da corretagem de seguros no Brasil. Com o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o evento foi dedicado a explorar como a transformação digital, impulsionada pela Inteligência Artificial, está revolucionando a profissão. Entre os destaques, esteve a apresentação da SINC.IA, a nova Assistente Virtual do Sincor-SP, desenvolvida para apoiar os corretores com eficiência e precisão, potencializando resultados no dia a dia da atividade.

A TV Fenacor acompanhou de perto os três dias do congresso e acaba de lançar em seu canal no YouTube a cobertura oficial do evento. O vídeo reúne entrevistas exclusivas com corretores de seguros de diferentes regiões do país, que compartilharam impressões sobre os debates e experiências vividas no Anhembi, além de líderes que marcaram presença no encontro.

Entre eles, o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, que destacou a importância do corretor de seguros no novo cenário digital, e o presidente do Sincor Bahia, Josimar Antunes, que aproveitou a ocasião para convocar a categoria a participar do 6º CONSEGNNE, em março de 2026, na Bahia.

O material também registra a participação de autoridades políticas, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, além de momentos de grande relevância da programação, desde as trilhas de conhecimento e debates até a movimentação intensa da Exposeg e as atrações culturais que abrilhantaram o congresso.

A cobertura completa pode ser conferida no canal da TV Fenacor no YouTube: