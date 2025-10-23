A terceira edição do Prêmio CSP Bahia consagrou, na noite de 17 de outubro, os profissionais que se destacaram nos ramos de seguros de pessoas, previdência, capitalização, saúde suplementar e planos odontológicos. Realizado no Teatro da Cidade, em Salvador, o evento, promovido pelo Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia, reuniu lideranças e entidades do setor, consolidando-se como uma das maiores celebrações do mercado de seguros na Bahia.

A cerimônia foi aberta pelo diretor de Comunicação do CSP Bahia, Paulo Telles, que deu as boas-vindas ao público e agradeceu aos patrocinadores e às beneméritas da entidade. A condução do evento ficou a cargo da jornalista e apresentadora Thaic Carvalho. O vice-presidente da Alba Seguradora, Solon Barretto, falou em nome da companhia, patrocinadora Diamante da instituição.

Em seguida, o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, fez um discurso marcado pela emoção e pelo reconhecimento ao trabalho coletivo que tem sustentado o crescimento da entidade. Diante do teatro lotado, ele ressaltou que “casa cheia é um prêmio para todos nós, um reflexo de que estamos no caminho certo”. Segundo o dirigente, o evento vai muito além da cerimônia em si. “O Prêmio CSP Bahia é um movimento de valorização e orgulho por um mercado que protege vidas e transforma realidades. Cada indicado, cada homenageado, é parte dessa história que construímos juntos”, afirmou.

Mota destacou ainda o compromisso da entidade com a transparência e a credibilidade do processo de votação. “O CSP Bahia zela pela seriedade da premiação. O regulamento é amplamente divulgado, e cada associado vota uma única vez, garantindo que o resultado expresse o reconhecimento genuíno dos nossos membros. Esse é o espírito que move a entidade — ética, mérito e comprometimento com o desenvolvimento do mercado”, completou.

A programação seguiu com a fala do chefe da Assessoria de Comunicação da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Flávio Vasconcelos Andrade, que abordou a importância da aproximação da autarquia com os agentes fomentadores do setor, como o CSP Bahia.

Na sequência, o corretor de seguros e fundador do Movimento Minha Vida Protegida, Rogério Araújo, ministrou palestra inspiradora sobre proteção financeira e o papel dos corretores na disseminação da cultura do seguro no Brasil, recebendo aplausos do público.

Após a apresentação, foi iniciada a cerimônia de premiação, que reconheceu os profissionais mais votados pelos associados: Daiane Marques (Seguro de Vida), Lis Barreto (Previdência), Fernanda Magalhães (Capitalização), Paulo Rangel (Saúde Suplementar), Jamile Vieira (Odonto), Gisele Oliveira (Corretora Vida/Previdência) e Cristiane Guedes (Corretora Saúde/Odonto).

Durante o evento, o CSP Bahia concedeu o título vitalício de “Associado Honorário” à diretora Administrativa da instituição, Michelly Rosica, reconhecida pelo comprometimento e dedicação, e ao primeiro presidente do Clube, Iuri Vieira, representado por sua esposa Gidalva Vieira, que recebeu a homenagem em nome do marido.

O presidente Antonio Daniel Mota também entregou placas de homenagens ao Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), pelos 15 anos de atuação pelo fortalecimento do mercado de seguros de pessoas, e ao Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia (Sincor-BA), pelos 80 anos de fundação e contribuição à categoria. O encerramento foi marcado pela apresentação da banda Batifun, que animou o público em clima de confraternização, celebrando mais uma edição histórica do prêmio.

Entre as autoridades e lideranças presentes, estiveram o presidente do SindSeg BA/SE/TO, Paulo César Martins; o presidente do Sincor-BA, Josimar Antunes; a diretora da Aconseg NNE, Valquíria Ferreira; o presidente e o diretor da Ascorseg-SE, Carlos Dosea e Max Dosea; a presidente do Clube do Seguro de Feira de Santana, Thaynara Guimarães; o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello; e o chefe da Assessoria de Comunicação da Susep, Flávio Vasconcelos Andrade.

“O CSP Bahia consolidou-se como uma entidade que valoriza pessoas e impulsiona o mercado. Nosso propósito é fortalecer o setor e unir profissionais em torno de um ideal comum: difundir a cultura do seguro e reconhecer quem faz a diferença. É isso que nos inspira e seguirá guiando cada passo da nossa trajetória”, concluiu o presidente Antonio Daniel Mota.