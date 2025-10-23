APVS Truck promove encontro com corretores

A APVS Truck, associação de proteção patrimonial de veículos pesados, recebeu nesta terça-feira (21), em sua sede em São Paulo, cerca de 80 corretores. O encontro teve como objetivo aproximar os profissionais e reforçar a credibilidade da entidade no segmento de proteção patrimonial.

Durante a visita, Marcelo Scattini, diretor de expansão da APVS Truck, conduziu um tour pela estrutura da associação, que conta com mais de cem colaboradores. Em seguida, o executivo apresentou os resultados e projetos da instituição, com a participação de Elton Barbosa, diretor de expansão da APVS, que compartilhou dados sobre o crescimento e a consolidação da entidade, além da ampliação de sua rede de parceiros e prestadores de serviços.

Segundo Barbosa, a reunião com os corretores representa um marco para a trajetória da APVS. “Temos muito orgulho da nossa história. Começamos pequenos, com trabalho sério e responsabilidade, e hoje temos o prazer de receber profissionais qualificados para discutir temas relevantes para nossos associados e para os clientes dos corretores”, afirmou.

A apresentação abordou os diferenciais da proteção patrimonial oferecida pela APVS Truck e reforçou a importância de alinhar expectativas e fortalecer o relacionamento com os corretores que atuam em todo o país.

O evento também foi uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre o segmento de proteção patrimonial, os valores médios de comissionamento e as recentes atualizações regulatórias. “O objetivo foi nos posicionar perante o mercado de seguros, especialmente agora que, com a regulamentação, seremos uma opção que os corretores poderão oferecer aos seus clientes. Atualmente, cerca de 70% dos veículos ainda não possuem nenhum tipo de proteção”, destacou Scattini.