Porto Serviço inicia ativação de marca nas lojas Pontofrio

A Porto Serviço, empresa do Grupo Porto especializada em soluções de assistência e conveniência para carro, casa e empresa, acaba de iniciar a ativação da marca em 22 lojas Pontofrio, distribuídas pelo Rio de Janeiro.

As lojas selecionadas nessa fase inicial já estão com comunicação visual da marca Porto Serviço para divulgação das assistências disponíveis para contratação, como instalações de TVs e eletrodomésticos (refrigerador, fogão, lava e seca, lavadora e cooktop).

O objetivo da ativação é ampliar a atuação da Porto Serviço e fortalecer a presença no mercado varejista, além de reforçar que as soluções de serviços da Porto estão disponíveis para todo mundo, até para quem não é cliente Porto. “Estamos muito felizes com essa nova fase da nossa parceria com o Pontofrio e com a inserção da nossa marca nos pontos de venda físicas. A ação reforça nosso compromisso de democratizar os serviços que oferecemos”, comenta Lene Araújo, CEO da Porto Serviço.

Segundo Rafael Rocha Diretor de Serviços Financeiros do Grupo Casas Bahia, empresa responsável pelas lojas Pontofrio, “a presença da marca Porto Serviço nas lojas reforça o nosso cuidado no pós-venda, oferecendo aos clientes serviços de conveniência executados por uma rede de prestadores qualificada e experiente, com grande capilaridade, confiança e qualidade da marca Porto”.

Em breve, as demais lojas da rede distribuídas pelo Brasil também estarão envelopadas com a marca, bem como o e-commerce.