A Newe Seguros lança ao mercado sua nova identidade e posicionamento estratégico, em um movimento que marca o início de uma fase de transformação da companhia. O objetivo é se consolidar como uma seguradora multilinha, capaz de oferecer soluções diversificadas e adaptadas às diferentes necessidades dos segurados e parceiros, reforçando sua imagem como a escolha preferencial dos clientes, com atendimento diferenciado e customizado. O reposicionamento celebra os seis anos da companhia, em outubro, e marca um novo ciclo de crescimento e expansão.

Há seis anos no mercado, a seguradora amplia sua atuação com foco em linhas que vêm ganhando cada vez mais relevância, como seguro garantia, responsabilidade civil, property e transportes. Essa expansão busca não apenas diversificar o portfólio, mas também fortalecer a presença da marca em áreas de alto potencial de crescimento.

Com a visão de futuro apoiada por executivos com experiência reconhecida no mercado segurador, a Newe tem um planejamento audacioso para os próximos quatro anos. A companhia projeta ampliar o time comercial e canais de distribuição, visando aprimorar o atendimento a parceiros e corretores. A meta reflete o compromisso da empresa em crescer com solidez, mantendo a excelência técnica e a proximidade com os clientes como diferenciais competitivos, buscando ampliar sua presença e consolidar sua trajetória como seguradora multilinha.

“Estamos vivendo um momento de transformação e queremos ser reconhecidos pela capacidade de entregar soluções completas em diferentes segmentos e que todos os produtos tenham relevância na carteira. Essa visão está diretamente ligada à nossa forma de atuar: colocar o cliente no centro, ouvindo suas demandas, inovando e respondendo com agilidade. É dessa combinação que vem nossa confiança de crescer com consistência”, afirma o diretor Comercial da Newe, Marcos Vinicius Pereira.

A empresa também passou por uma reestruturação interna, com ampliação da equipe comercial e o fortalecimento da rede de corretores parceiros em diferentes regiões do país. O objetivo é aumentar a proximidade com o mercado, ampliar a capilaridade e oferecer suporte diferenciado aos canais de distribuição, considerados fundamentais para o crescimento sustentável da seguradora. Além disso, o movimento de reposicionamento está acompanhado de uma estratégia voltada para inovação.

O vice-presidente Comercial da Newe, Henrique Camillo, destaca que a seguradora planeja intensificar sua transformação digital por meio de investimentos em tecnologia, capacitação de pessoas e inovação de processos, com foco em garantir maior agilidade, ampliar a eficiência das operações e aprimorar a experiência do cliente em todos os pontos de contato.

“Essa nova fase vem acompanhada de um forte investimento em inovação e tecnologia, mas sem abrir mão daquilo que sempre nos diferenciou: o atendimento humanizado, próximo e customizado, desenvolvendo soluções sobre medida. Queremos que cada cliente perceba que está diante de uma companhia que combina eficiência digital com relacionamento verdadeiro e de qualidade”, afirma.

Nova identidade

O reposicionamento estratégico vem acompanhado de um manifesto e uma nova identidade visual, ambos concebidos de forma integrada para refletir o movimento de transformação da empresa. As mudanças de logo, cores e tipografia traduzem esse momento e reforçam sua evolução no mercado.

O vinho, adotado como cor central, busca transmitir intensidade, coragem e ação, ao mesmo tempo em que agrega maturidade e autoridade pelo tom mais escuro.

A proposta principal é reforçar valores de consistência, determinação e disposição para enfrentar os desafios que virão pela frente, além de ser visto como um parceiro que resolve problemas e traz soluções.

“Além de todo estudo e revisões visuais, sabemos que o mais importante é a real mudança de postura desse time comprometido e engajado com a entrega de valor aos nossos clientes e parceiros. Esse tem sido o nosso maior investimento ao longo deste ano, que culmina no novo manifesto e reposicionamento que trazemos agora ao mercado”, explica Pereira, que além da área comercial, também responde pela área de marketing da seguradora.