A Pitzi, insurtech brasileira especializada em proteção de eletrônicos, anunciou a chegada de um novo CEO. A empresa se posiciona como parceira estratégica do varejo ao assumir a frente de um processo que tradicionalmente não faz parte do core desses players: a oferta estruturada de serviços de proteção. Com tecnologia própria, conecta as pontas e simplifica a experiência para o varejista e para o consumidor final.

O escolhido para liderar essa nova fase é Felipe Mendes, executivo com mais de 30 anos de experiência, cuja trajetória é marcada por cargos de liderança em multinacionais e pelo trânsito entre consumo, varejo e inteligência de mercado. Antes de aceitar o convite da Pitzi, fundou e dirigiu a consultoria Brains&Bytes, focada em transformação de negócios e investiu em startups de base tecnológica.

Ao longo da carreira, ocupou cargos de liderança em diferentes multinacionais. Foi vice-presidente para a América Latina da NielsenIQ, no segmento de tecnologia e produtos duráveis, e atuou na GfK como general manager para a América Latina e, depois, como country manager no Brasil. Também integrou a Unilever como diretor de marketing no México e no Chile, construindo um repertório que combina visão estratégica, gestão de operações em larga escala e condução de processos complexos de crescimento.

“Vejo um enorme potencial de impacto no modelo da companhia, que combina tecnologia, relacionamento próximo com o varejo e um propósito claro de melhorar a experiência do consumidor. É um desafio que me motiva e que tem tudo a ver com a minha trajetória”, afirma Mendes, ressaltando a oportunidade de fortalecer a parceria da insurtech com grandes redes de venda de eletrônicos no Brasil.

A chegada de Felipe Mendes coincide com um cenário altamente favorável. Em 2024, a indústria de eletroeletrônicos no Brasil cresceu 29%, atingindo 117 milhões de aparelhos vendidos, o melhor desempenho da década, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Fundada em 2012, a empresa nasceu com a proposta de proteger os dispositivos mais importantes da vida dos consumidores e hoje atua como parceira estratégica do varejo. Seu modelo engloba desde capacitação de vendedores e gestão operacional até o suporte em tempo real para impulsionar vendas de soluções financeiras. Ferramentas como o Pitzi Ninja – aplicativo que gamifica a oferta de serviços e recompensa o engajamento – e a aplicação de inteligência artificial para agilizar a aprovação de sinistros mostram como a insurtech aposta em tecnologia para oferecer conveniência e aumentar margens para os varejistas.

A companhia também avança em novas frentes, como a gestão de eletrônicos usados em um laboratório técnico próprio, facilitando o acesso dos consumidores a smartphones de última geração em modelos de assinatura. Com mais de 3 milhões de clientes protegidos e um ecossistema que combina experiência do usuário e geração de valor para o varejo, a Pitzi consolida sua posição como uma das principais referências em soluções digitais para o ciclo de vida dos eletrônicos.

Para Felipe Mendes, esse é o momento ideal para potencializar a presença da empresa. “O varejo de eletrônicos vive uma transformação acelerada, e a Pitzi tem o diferencial de entregar um ecossistema de soluções que fortalecem margens, fidelizam clientes e ampliam a competitividade dos nossos parceiros. Nosso compromisso é apoiar o varejo naquilo que somos especialistas: oferecer serviços de proteção e financeiros para que cada consumidor tenha uma experiência de compra mais completa e segura.”, conclui o novo CEO.