Pluris amplia parceria com a Darwin Seguros

A Pluris, empresa especializada em BPO de Relacionamento, anunciou a ampliação da parceria com a Darwin Seguros. O objetivo é fortalecer as ações de atendimento e relacionamento com clientes, em um momento em que a experiência do consumidor se torna um diferencial competitivo para o setor.

A Darwin Seguros, que atua com foco digital, tem buscado aprimorar seus canais de comunicação e suporte. Com a ampliação da parceria, a Pluris passa a ter papel mais estratégico na operação, com atuação em diferentes etapas da jornada do cliente por meio da Central de Encantamento. A proposta é garantir consistência e eficiência no atendimento, além de fortalecer o vínculo entre marca e consumidores.

“A ampliação dessa parceria reforça nosso compromisso em construir relações de longo prazo com empresas que valorizam o relacionamento como pilar estratégico. A Darwin Seguros é um exemplo de marca que evolui com esse propósito, e nossa missão é garantir que essa cultura se manifeste em cada experiência com o cliente”, afirma Guilherme Porto, CEO da Pluris.

A parceria também reflete o movimento da Pluris em ampliar sua presença entre empresas que priorizam o relacionamento com o cliente como parte essencial da estratégia de negócios, unindo propósito e resultados.