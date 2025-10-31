Seguro viagem para EUA cresce 7% e apólices anuais sobem 48%

A Assist Card divulgou um levantamento sobre o desempenho do segmento de seguro viagem. A análise mostra que a empresa registrou um crescimento de 7% na contratação de planos para os Estados Unidos, mesmo diante das novas exigências impostas pelo governo americano para a emissão de vistos.

A companhia também aponta alta de 48% nas apólices anuais para múltiplas viagens contratadas por brasileiros entre janeiro e setembro de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. Voltado a quem realiza mais de uma viagem por ano, esse formato não para de crescer, pois, além da comodidade de emitir apenas uma apólice por ano, representa também uma grande economia se comparado aos planos viagem a viagem.

“Nós reduzimos os preços dos seguros de múltiplas viagens em 25%. Com isso, para um passageiro que faz duas viagens de 15 dias por ano, o seguro de múltiplas viagens passa a compensar muito mais do que comprar um seguro a cada viagem. E isso sem falar na comodidade, já que basta emitir uma única apólice para estar segurado o ano todo”, afirma Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil.

Entre os destinos mais procurados pelos brasileiros, América do Sul, Europa e América do Norte concentram 85% das apólices emitidas pela empresa. América do Sul e Caribe registram alta de 23% no período, refletindo o fortalecimento do turismo em viagens curtas, tendência impulsionada pela facilidade de deslocamento e pela possibilidade de viajar sem longos períodos de férias.

Nos demais mercados, que representam 15% das vendas da Assist Card, a empresa registra crescimento expressivo em destinos da África (28%), Ásia (24%) e Oceania (19%). Essas regiões vêm conquistando espaço entre os brasileiros, impulsionadas pelo interesse crescente em turismo de experiência, que busca vivências culturais, naturais e de aventura diferenciadas. Isso reflete a diversificação do perfil do viajante, que passa a explorar locais fora dos tradicionais circuitos europeus e americanos.

Por outro lado, o Oriente Médio enfrenta retração de 16% nas emissões de apólices, cenário atribuído ao impacto da guerra na Faixa de Gaza, que tem gerado cancelamento de grupos turísticos com destino à Terra Santa.

“É fundamental contar com uma cobertura adequada e estar preparado para qualquer imprevisto durante a viagem. Esse é o nosso compromisso: oferecer soluções que acompanhem cada turista, garantindo praticidade e proteção em todas as rotas”, conclui Camargo.