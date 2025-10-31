88i e LET’S firmam parceria para seguros digitais

A seguradora digital 88i anunciou uma parceria com a LET’S, empresa que integra canais de venda e transportadoras para gestão de entregas em setores como drogarias e petshops.

Reconhecida por seu sistema que organiza a performance de entregas, a LET’S agora passa a oferecer aos seus clientes o acesso direto aos seguros inteligentes da 88i, disponíveis dentro da própria plataforma.

A parceria fortalece a atuação da 88i no segmento de seguros para entregas na última milha — etapa final da logística de transporte. A seguradora já disponibiliza soluções embarcadas em plataformas de grandes empresas de mobilidade e logística.

Combinando tecnologia, inovação e integração via API, a solução da 88i permite que as empresas clientes da Let’s contratem, de forma simples, ágil e com custos ajustados ao uso real do serviço de proteção, o seguro das mercadorias a serem entregues. Todo o processo – da cotação aos sinistros – ocorre no ambiente do aplicativo da LET’S, sem necessidade de intermediários ou procedimentos externos.

Um diferencial da solução da 88i é o controle sobre a ativação e desativação da cobertura, dando cobertura em todo o período que a mercadoria está sendo transportada. A cobrança é realizada dentro da carteira digital do cliente, e os dados de emissão enviados via API.

Em 2024, o Brasil registrou 10.478 roubos de carga, segundo dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística). O número equivale a uma média de 27 ocorrências por dia. Os prejuízos foram estimados em R$ 1,2 bilhão. O relatório de Análise de Roubo de Cargas aponta ainda que, no primeiro semestre de 2025, os ataques cresceram 24,8%. Neste cenário os seguros tornam-se uma necessidade para os profissionais que atuam com a entrega de mercadorias.

“O modelo tradicional de seguros e coberturas pouco ajustáveis, é pouco atrativo para o cenário atual de aceleração digital. Trata-se de uma colaboração que vai garantir proteção, reduzindo a burocracia, eliminando a fricção e oferecendo maior transparência aos clientes da Let´s Delivery. Queremos levar proteção de forma simples e rápida para as encomendas a serem entregues e durante todo o percurso da viagem”, destaca Rodrigo Ventura, fundador e CEO da 88i.

Para a André Mortari, CEO da LET’S, “a parceria com a 88i reforça seu posicionamento de valorizar inovação e agilidade e oferecer soluções que atendam às necessidades dos clientes de forma mais eficiente e sem atritos em um ecossistema complexo”.

“Somos empresas que têm em comum colocar nossos clientes no centro das decisões e adaptar o negócio aos seus interesses”, celebra Rodrigo Ventura.