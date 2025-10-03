O papel do corretor na construção de uma cidade mais protegida

Natal celebra, na primeira semana de outubro, a Semana Municipal do Seguro, instituída por lei como um marco no nosso calendário oficial. Esse é um momento histórico não apenas para os profissionais do setor, mas para toda a população, porque reforça a importância da proteção e da gestão de riscos no dia a dia das famílias e empresas.

O seguro não é apenas um contrato. Ele é a garantia de que, diante do inesperado, pessoas, negócios e patrimônios terão amparo para se reerguer. E é nesse cenário que surge o verdadeiro papel do corretor de seguros: ser um agente de proteção da sociedade.

Mais do que oferecer produtos, o corretor orienta, educa e acompanha. Ele traduz termos técnicos, identifica necessidades, propõe soluções personalizadas e está presente quando o cliente mais precisa: no momento do sinistro. É esse trabalho, silencioso e muitas vezes invisível, que sustenta a confiança de milhares de famílias e empreendedores.

Ao fortalecer a cultura do seguro em Natal, também fortalecemos a cidade. Uma cidade com mais seguros contratados é uma cidade mais resiliente, preparada para enfrentar riscos e pronta para crescer de forma sustentável.

Convidamos a sociedade, as autoridades e as instituições a se unirem a nós nessa causa: fazer do seguro não um privilégio, mas uma necessidade reconhecida por todos. E, sobretudo, valorizar o corretor de seguros como o profissional que conecta proteção e cidadania. Porque uma cidade mais protegida é, acima de tudo, uma cidade mais justa, humana e próspera.

Ana Alice Araújo de Menezes Cardoso, corretora de seguros, sócia de Aliz e diretora do Movimento Seguros.on.br

