Mês do Corretor: Seguradoras celebram parcerias com novas campanhas

O dia 12 de Outubro é a data oficial do Corretor de Seguros, mas a celebração se estende por todo o mês, reconhecendo o profissional como peça-chave do mercado. Aproveitando a ocasião, seguradoras e empresas do setor anunciaram um calendário de campanhas de incentivo e reconhecimento com bônus e premiações para valorizar a parceria e impulsionar os negócios no último trimestre do ano.

Grupo HDI celebra Mês do Corretor com lançamentos e experiências exclusivas

As marcas HDI Seguros, Yelum e Aliro, que integram o Grupo HDI – um dos maiores conglomerados seguradores do país –, iniciaram o Mês do Corretor com uma campanha inédita que celebra a força e a importância dos profissionais que movem o setor. Sob o mote “Seguro é ter você com a gente”, a iniciativa aconteceu ao longo de outubro, com lançamentos estratégicos, ações nas filiais da companhia, conteúdos inspiradores e experiências exclusivas.

Mais do que uma homenagem, o Mês do Corretor é considerado, pelo Grupo HDI, um movimento de reconhecimento dos parceiros que transformam produtos em proteção real, constroem confiança com cada cliente e impulsionam resultados em todo o país. Com o objetivo de fortalecer essa valorização na prática, a companhia apresentou uma série de lançamentos semanais, entre eles:

Integração das plataformas de marketing: novo ambiente que unifica o HDI+Corretor e o Meu Marketing, reunindo todas as peças e materiais das marcas do Grupo em uma experiência prática e completa;

Novo site de marcas e portfólio: espaço que reúne todas as soluções e oportunidades do Grupo HDI, com informações sobre produtos, marcas e programas voltados aos parceiros;

Cresça Assessorias: programa dedicado às assessorias, com ações personalizadas a suas necessidades, como comunicações segmentadas, campanhas de incentivo exclusivas, treinamentos específicos, eventos direcionados e atividades de relacionamento;

Cresça Cast: novo canal de comunicação audiovisual do Programa Cresça Corretor, que estreia com episódios mensais e conteúdos exclusivos voltados ao desenvolvimento dos corretores;

Academia Essencial: trilha de conhecimento criada para apoiar novos corretores, com conteúdos sobre o Grupo HDI, portfólio de produtos, sistemas HDI e Yelum, pós-vendas, sinistros e assistência 24h.

De 13 a 17 de outubro, a companhia também realizou a Semana de Celebração nas Filiais, um momento de integração e reconhecimento que transformou as unidades em espaços de comemoração, com ambientação temática, brindes, experiências gastronômicas e relacionamento entre parceiros e executivos da companhia.

Outro grande destaque foi a Live Especial com Caio Carneiro, realizada no dia 14 deste mês, com o tema “Seguro é ter mentalidade para vender mais”. A transmissão contou com a participação do vice-presidente Comercial do Grupo HDI, Marcos Machini, que apresentou conteúdos inspiradores e sorteios de prêmios exclusivos.

“Sempre reforçamos que o corretor é peça-chave para o Grupo HDI – não apenas como principal canal de distribuição, mas também por sua atuação como consultor e gerador de confiança para os clientes. Ele entende as necessidades de cada segurado e oferece as melhores soluções com sensibilidade e precisão. Seu papel é complexo e tão essencial que atravessa gerações, sustentando a credibilidade da indústria de seguros e sendo fundamental para a construção e o sucesso dos nossos negócios”, destaca Machini.

Ao longo do mês, os corretores também foram convidados a participar de ações gamificadas e lançamentos de mídia das marcas do Grupo, que ampliaram o engajamento e reforçaram o compromisso da companhia em reconhecer e apoiar seus parceiros em cada etapa da jornada. Além dessas novas ações, a empresa conta com campanhas recorrentes de incentivo, como a Conexão Mundo e Brasil, Cresça com o Vida e outras.

AXA no Brasil celebra o Mês do Corretor

Em comemoração ao Mês do Corretor, a AXA no Brasil celebrou a parceria com os profissionais que impulsionam o mercado de seguros e reforçou seu compromisso com a inovação para gerar mais valor a corretores e assessorias. Com o mote “Juntos a cada passo da sua jornada”, a companhia promoveu ações especiais ao longo de outubro, reconhecendo o papel estratégico desses parceiros na expansão dos negócios da marca no país.

Entre as iniciativas do mês, a AXA apresentou conteúdos exclusivos nas redes sociais com a participação do goleiro Alisson Becker, embaixador global da marca, que é a Patrocinadora Oficial Global de Treinamento do Liverpool FC, destacando o papel fundamental dos corretores no crescimento da companhia no Brasil. Valorizando ainda mais essa parceria de longa data com o clube inglês, a seguradora trouxe para São Paulo pela primeira vez a Liverpool FC Soccer Clinic, uma oficina de treinamento para crianças, com a participação de treinadores da Liverpool Academy e o ex-lateral Fábio Aurélio, o primeiro brasileiro a defender os Reds.

Reforçando um dos principais pilares estratégicos para o crescimento, o de Massificação, a AXA no Brasil se apoia em novas ferramentas digitais e na diversificação de produtos para fortalecer o relacionamento com os corretores. “A digitalização tem sido uma aliada para ampliar nossa presença e facilitar o acesso aos seguros AXA em todo o país. Queremos que nossos parceiros tenham mais autonomia, agilidade e oportunidades de negócio, explorando todo o portfólio. Hoje a AXA tem seguros para todas as necessidades”, afirma Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente.

A AXA iniciou outubro com uma festa para corretores parceiros na Roda Rico. Mais do que celebrar o Mês do Corretor, o evento encerrou a série de 10 encontros que a seguradora realizou por todo o país para comemorar os 10 anos no país, estreitar laços e reforçar sua maneira próxima de trabalhar, cocriando soluções. “O Roadshow foi um grande sucesso esse ano. Para o time comercial, foi fundamental estar ao lado e receber feedbacks dos corretores, bem como compartilhar resultados e falar da nossa estratégia de crescimento conjunto. Fechamos o circuito com sentimento de construção de futuro, reafirmando a importância do papel dos parceiros nessa jornada”, completa Calheiros.

N.G.