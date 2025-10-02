Em um mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas, os riscos associados a eventos extremos — como inundações, secas e incêndios florestais — têm se intensificado, trazendo desafios urgentes à sociedade. Nesse cenário, as Soluções Baseadas na Natureza (SbN) surgem como uma resposta inovadora, eficaz e estratégica.

As SbN são iniciativas que utilizam os ecossistemas naturais para enfrentar desafios socioambientais, como a adaptação climática e a redução dos riscos de desastres. Na prática, representam soluções com grande potencial de retorno ambiental, social e econômico, alinhando-se diretamente à missão do setor segurador: proteger, prevenir e construir resiliência.

Essas soluções incluem, por exemplo, o reflorestamento de áreas degradadas para a captura de carbono, o uso de manguezais para proteção costeira ou a restauração de bacias hidrográficas para garantir a segurança hídrica. Em comum, oferecem múltiplos benefícios: ajudam a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, reduzem riscos futuros e promovem o desenvolvimento sustentável.

Na Mapfre, a sustentabilidade não é apenas um compromisso institucional — é uma prática integrada à estratégia e ao negócio. Por isso, desenvolvemos o Floresta MAPFRE, um projeto de compensação de carbono que materializa nossa contribuição no combate às mudanças climáticas. Trata-se também de um exemplo concreto de SbN aplicada à estratégia empresarial.

Desenvolvido em parceria com a Reservas Votorantim, o Floresta MAPFRE prevê a restauração de 29,42 hectares de Mata Atlântica no interior de São Paulo, dentro de uma das principais unidades de conservação da biodiversidade brasileira. A ação contempla o plantio de 42 mil mudas de espécies nativas, com potencial para capturar 5 mil toneladas de CO₂. Com isso, compensaremos integralmente nossas emissões locais até 2028 — um passo decisivo rumo à nossa meta global de neutralidade de carbono até 2030.

Mais do que reflorestar, estamos regenerando. Essa é a essência das SbN: soluções que cuidam do planeta e das pessoas. O projeto também gerará benefícios sociais concretos, com a criação de empregos e renda para as comunidades locais envolvidas no plantio e na manutenção da floresta. É uma iniciativa com impacto positivo e duradouro, dentro e fora dos nossos limites operacionais.

Na Mapfre, enxergamos nas Soluções Baseadas na Natureza um caminho viável e necessário para proteger o que realmente importa: as pessoas, o planeta e o futuro dos nossos negócios. Ao incorporá-las em nossa jornada de sustentabilidade, não estamos apenas mitigando riscos — estamos gerando valor. Elas são, acima de tudo, uma resposta inteligente e regenerativa aos desafios do nosso tempo. Ao restaurar ecossistemas, proteger a biodiversidade e envolver comunidades, as SbN nos mostram que é possível alinhar o desenvolvimento humano ao equilíbrio ambiental.

Investir em SbN é investir em um futuro mais resiliente, saudável e justo — um caminho essencial para garantir qualidade de vida às próximas gerações e preservar o planeta que todos compartilhamos.

Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade da MAPFRE.

*Artigo originalmente publicada na Revista Apólice #311.