Icatu Seguros lança consultoria de previdência para corretores

A Icatu Seguros acaba de anunciar um novo plano de consultoria especializada em previdência voltada para seus corretores especialistas. A iniciativa oferecerá capacitação em temas como fundos de investimento, cenário econômico, gestão de risco, planejamento de renda e estratégias de alocação, além de suporte nas etapas comerciais e de acompanhamento da carteira de clientes.

A proposta da companhia é fortalecer o desenvolvimento técnico e estratégico dos profissionais que atuam com previdência, inicialmente atendendo 144 corretores elegíveis. O grupo reúne especialistas que lidam com clientes de perfil consultivo, responsáveis por R$ 5,8 bilhões em reservas e mais de 7 mil clientes.

Segundo a seguradora, a consultoria busca impulsionar a atuação dos corretores de previdência e abrir novas oportunidades para aqueles focados em seguro de vida que desejam ampliar seu portfólio. Os participantes estão distribuídos por todas as regiões do país, incluindo Sudeste (RJ/ES, SP e MG), Sul, Nordeste, Centro-Oeste (DF) e Norte. Os corretores participantes também terão acesso a relatórios periódicos de performance das carteiras, análises de mercado em vídeo, acompanhamento individualizado e suporte direto da equipe Unique.

“A previdência é um produto estratégico, com grande potencial de geração de valor para o cliente e de resultado para o corretor. A consultoria foi criada justamente para acelerar esse movimento. Ao oferecer suporte especializado, ampliamos o repertório técnico e comercial dos nossos parceiros e impulsionamos sua atuação em um segmento que exige profundidade e relacionamento de longo prazo. Investir no corretor é investir no crescimento sustentável da previdência no Brasil”, destaca Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da Icatu Seguros.

A iniciativa foi testada em um projeto-piloto com um grupo de corretores que atendem cerca de 1,7 mil clientes de previdência. Durante o período de testes, o grupo registrou crescimento de 70% na entrada de novos clientes e aumento de 370% na captação líquida em previdência, em comparação com 2023.

“Vivemos um cenário econômico mais desafiador, com clientes mais exigentes e atentos às oportunidades de planejamento financeiro. Por isso, oferecer uma abordagem mais consultiva, com análise técnica e visão de longo prazo, faz toda a diferença. Nossa consultoria entrega exatamente esse diferencial: conteúdo relevante, visão de mercado e apoio nas melhores soluções para cada perfil de cliente”, complementa Diniz.