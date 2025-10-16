ITC Vegas 2025: InsureMO acelera digitalização de seguradoras

O InsureMO (Insurance Middle Office), plataforma líder mundial em middleware para seguros, foi mais uma vez patrocinador do ITC Vegas, o maior evento de inovação em seguros do mundo. Nesta edição, a multinacional apresentou como está viabilizando a próxima transformação digital para seguradoras da América Latina.

Na última quarta-feira (15), Rajat Sharma, Chief Revenue Officer do InsureMO, participou de uma mesa-redonda para debater como as seguradoras estão se adaptando para criar parcerias de alta conversão a partir de seguros integrados (embedded insurance). Ao lado dele estavam também David Embry (Mylo) Curtis Scott (bolt), Anne Hasenstab (HUB International) and Chris Bayley (Cover Genius).

Segundo Rajat, o setor de seguros da América Latina está em um ponto de inflexão. A distribuição digital, o seguro integrado e o crescimento liderado pelo ecossistema estão impulsionando as operadoras a se modernizarem mais rápido do que nunca.

“Com base nesse cenário, o InsureMO está viabilizando essa transformação por meio de uma infraestrutura preparada para o futuro, construída em três camadas fundamentais, dados, Inteligência Artificial (IA) e APIs, que juntas permitem que as operadoras inovem e escalem sem substituir seus núcleos”.

De acordo com ele, o primeiro passo é unificar dados legados fragmentados em inteligência governada e em tempo real. “Isso impulsiona o lançamento de produtos mais rápidos, personalização e conformidade regulatória”.

A segunda etapa envolve Inteligência Artificial. “Potencializando a tomada de decisões inteligentes por meio do PaaS de IA da InsureMO, permitimos uma precificação dinâmica, subscrição, sinistros e inteligência de distribuição”, explicou.

Por fim, a companhia uitiliza APIs para formar a espinha dorsal para o desenvolvimento rápido de aplicativos, conectividade com parceiros e interoperabilidade do ecossistema, o que habilita novos canais de distribuição entre bancos, fintechs e participantes do ecossistema para escalar rapidamente.

“A América Latina não é mais um mercado emergente à margem. Este é um momento de ruptura. A escala da delegação da América Latina presente no ITC Vegas 2025 reflete a ambição da região em construir modelos de distribuição digital com relevância global e a plataforma InsureMO é o parceiro ideal para acelerar esse impulso”, garantiu.