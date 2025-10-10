Ultima atualização 10 de outubro

powered By

Essor homenageia corretores e reforça importância dos parceiros

ESSOR homenageia corretores e destaca sua relevância para o sucesso da companhia
Roberto Uhl

No Dia do Corretor de Seguros, a Essor Seguros reforça seu reconhecimento e gratidão a todos os profissionais que, com dedicação e competência, contribuem diariamente para levar proteção, confiança e inovação a clientes em todo o Brasil.

Mais do que parceiros de negócios, os corretores são a base que sustenta a relação da Essor com o mercado. É por meio da sua atuação que as soluções da companhia ganham alcance, proximidade e credibilidade junto aos segurados, tornando possível transformar desafios em oportunidades de crescimento mútuo.

“O corretor é peça-chave no nosso modelo de negócio e parte essencial do sucesso da Essor no Brasil. É ele quem traduz nossos produtos em valor real para os clientes, com atenção às necessidades de cada perfil e compromisso em garantir a melhor experiência em seguros”, ressaltou Roberto Uhl, head de digital da companhia.

Nesta data especial, a Essor Seguros celebra a categoria e reafirma sua confiança na parceria que constrói diariamente com os corretores, reconhecendo neles não apenas agentes do mercado, mas protagonistas de uma missão maior: levar segurança e tranquilidade à sociedade.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.