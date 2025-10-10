Essor homenageia corretores e reforça importância dos parceiros

No Dia do Corretor de Seguros, a Essor Seguros reforça seu reconhecimento e gratidão a todos os profissionais que, com dedicação e competência, contribuem diariamente para levar proteção, confiança e inovação a clientes em todo o Brasil.

Mais do que parceiros de negócios, os corretores são a base que sustenta a relação da Essor com o mercado. É por meio da sua atuação que as soluções da companhia ganham alcance, proximidade e credibilidade junto aos segurados, tornando possível transformar desafios em oportunidades de crescimento mútuo.

“O corretor é peça-chave no nosso modelo de negócio e parte essencial do sucesso da Essor no Brasil. É ele quem traduz nossos produtos em valor real para os clientes, com atenção às necessidades de cada perfil e compromisso em garantir a melhor experiência em seguros”, ressaltou Roberto Uhl, head de digital da companhia.

Nesta data especial, a Essor Seguros celebra a categoria e reafirma sua confiança na parceria que constrói diariamente com os corretores, reconhecendo neles não apenas agentes do mercado, mas protagonistas de uma missão maior: levar segurança e tranquilidade à sociedade.